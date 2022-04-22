Rus ordusu, Luhansk'ta tahliye otobüsünü vurdu - Son Dakika
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Rus ordusu, Luhansk'ta tahliye otobüsünü vurdu

22.04.2022 16:03
Rus ordusu, Luhansk'ta tahliye otobüsünü vurdu

Rus güçleri, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Popasna kentinde sivilleri taşıyan tahliye otobüsüne ateş açtı.

Rus güçleri, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Popasna kentinde sivilleri taşıyan tahliye otobüsüne ateş açtı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus askerleri yine Ukrayna'nın Popasya kentinde sivilleri taşıyan tahliye otobüsünü hedef aldı. Luhansk bölge Valisi Sergiy Gayday saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Rus saldırıları devam ederken Popasna'dan 25 sivil tahliye edildi. Ruslar kimsenin gitmesine izin vermek istemediler. Otobüse ateş açtılar. Yaralanan olmadı ve siviller emniyete götürüldü. Ayrıca bir kadın ve bebeği de sığınaktan kurtarıldı. Ayrıca her gün kahramanca hareket eden tahliye otobüslerinin şoförlerine de teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - LUHANSK

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Ukrayna, Luhansk, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rus ordusu, Luhansk'ta tahliye otobüsünü vurdu - Son Dakika


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