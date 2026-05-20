Rusya'dan dev nükleer tatbikat: İkinci günde savaş başlıkları taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan dev nükleer tatbikat: İkinci günde savaş başlıkları taşındı

20.05.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusunun Belarus ile birlikte düzenlediği 3 günlük nükleer tatbikatın ikinci gününde, nükleer savaş başlıkları taşındı ve füze birlikleri en yüksek savaş hazırlık seviyesine getirildi. Tatbikatta 64 bin asker, 200'den fazla füze rampası ve 13 denizaltı yer alıyor.

Rus askerleri, dün başlatılan tatbikatın ikinci gününde nükleer savaş başlıklarını taşıdı.

Rus ordusunun dün başlattığı ve Rusya ile Belarus genelinde 3 gün sürecek dev nükleer tatbikatı ikinci günde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında nükleer silah kullanma yeteneğine sahip birimlerin "en yüksek savaş hazırlık" seviyesine getirilmesine yönelik eğitim icra edildiği belirtildi. Nükleer mühimmatın, füze tugayının konuşlanma bölgelerindeki depolara teslim edildiği aktarıldı. Füze birliklerinin, balistik İskender-M füze sisteminin özel mühimmatını taşıma, bunları taşıyıcı füzelere yükleme ve fırlatma hazırlığı için belirlenen konumlandırma alanına gizli hareket etme gibi muharebe eğitim tatbikatları yürüttüğü kaydedildi. Tatbikata ilişkin paylaşılan görüntülerde, Rus nükleer kuvvetlerinin ormanlık bir alanda konvoy halinde ilerlediği, araçları kamufle ettiği ve bir fırlatma tüpünü ateşleme pozisyonuna getirdiği görüldü. Tatbikatların nerede yapıldığına dair bilgi verilmedi.

Tatbikatta 64 binden fazla asker, 200'den fazla füze fırlatma rampası da dahil olmak üzere 7 bin 800'den fazla askeri teçhizat, 140'tan fazla uçak, 73 gemi ve 8'i stratejik füze denizaltısı olmak üzere 13 denizaltı yer alıyor.

Rusya, İskender-M füzelerini Ukrayna'ya saldırılarda kullanmış, ayrıca geçmişte Avrupa'daki özerk bölgesi Kaliningrad'da konuşlandırmış, komşu Belarus'a da yerleştirerek Ukrayna ve birçok NATO üyesini menziline almıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Moskova, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'dan dev nükleer tatbikat: İkinci günde savaş başlıkları taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:20:04. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan dev nükleer tatbikat: İkinci günde savaş başlıkları taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.