Rusya, kıtalararası balistik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdi

İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var

İran'ın yüzlerce füze ile saldırı düzenlediği İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.