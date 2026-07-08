Rutte: Avrupa Savunma Harcamalarını Artırıyor - Son Dakika
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Rutte: Avrupa Savunma Harcamalarını Artırıyor

08.07.2026 09:32
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarının artışını Trump'ın başarısı olarak değerlendirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırdığına dikkati çekerek, "Avrupa'nın Amerika'yla dengelenmeyi başarması, bu başkanın başarısıdır. Trump, ilk döneminden beri bunun için baskı yapıyordu ve başarılı oldu" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rutte, zirvenin artık planlama değil alınan kararların uygulanmaya başlandığı bir süreç olduğunu belirterek, "258 milyar dolarlık ek savunma yatırımından bahsedebiliriz. Geçen yıl planladık, bugün uygulamaya koyduk" dedi.

Kanada ve Avrupalı müttefiklerin savunma yatırımlarını önemli ölçüde artırdığını söyleyen Rutte, "Amerika'da 200 bin yeni istihdamdan bahsediyoruz. Savunma sanayiine yapılan yatırımlar arttı. Bunu, ihtiyaç halinde kendimizi savunabilmek, caydırıcılığımızı artırmak ve savunma sanayii üretimimizi güçlendirmek için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zirvenin "muazzam bir başarı" olduğunu dile getiren Rutte, çok sayıda savunma sözleşmesinin imzalandığını kaydetti.

"Ukrayna'ya desteğimiz sürecek"

Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini vurgulayan Rutte, "Bugün müttefiklerimizin aynı kararlılıkla desteğini sürdüreceğini göreceğiz. Benim beklentim çok güçlü bir destek taahhüdünün devam ettirilmesi" diye konuştu.

NATO'nun yeni döneme girdiğini belirten Rutte, "Tamamen değişim geçirmiş bir NATO'yla karşılaşacağız. Çok daha kapasitesi yüksek, ABD'yle birlikte 1 milyarlık nüfusumuzu güvende tutacak bir Avrupa göreceğiz" dedi.

NATO'da yüzde 5'lik savunma harcaması hedefini hatırlatan Rutte, "Bu yıl yüzde 5'lik savunma harcamasına ulaşmayı hedefliyoruz ve bu gerçekten muhteşem" ifadelerini kullandı.

Trump'ın müttefiklere yaptığı çağrıların sonuç verdiğini söyleyen Rutte, "Rus tehdidinin bunda payı var ancak Trump'ın Avrupalı ve Kanadalı müttefiklerine yaptığı sert çağrı da çok önemliydi. Çok daha güçlü bir NATO, daha güçlü bir Avrupa ve NATO 3.0." dedi.

"İran asla nükleer silaha ulaşmamalı"

İran konusunun da zirvenin gündeminde olduğunu belirten Rutte, "Müttefiklerin İran'ın asla nükleer silaha ulaşamayacağı konusundaki kararlılıklarını ortaya koymalarını bekliyorum" dedi.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının kritik önem taşıdığını vurgulayan Rutte, "Bu, 32 müttefikin tamamı için hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın harcamalarını artırması Trump'ın başarısı"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda NATO'dan duyduğu memnuniyetsizliğin sorulması üzerine, "Avrupa'daki NATO üslerinden 5 binden fazla sorti yapıldığını unutmamamız gerekiyor. Avrupa, ABD için çok büyük bir üs" dedi.

Savunma harcamalarındaki artışa işaret eden Rutte, "Avrupa'nın Amerika'yla dengelenmeyi başarması, bu başkanın başarısıdır. Trump ilk döneminden beri bunun için baskı yapıyordu ve başarılı oldu" diye konuştu.

"ABD'nin İran saldırısı gerekliydi"

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sorulması üzerine Rutte, "Bu tamamen gerekliydi. Ateşkesin ihlal edildiğini gördük. Gemiler saldırıya uğradı. Amerika'nın güçlü şekilde yanıt vermesi çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"Rusya uzun vadeli tehdit olmaya devam edecek"

Rusya'nın NATO için tehdit olmaya devam edip etmediğine ilişkin soru üzerine Rutte, "Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olduğu yönündeki beklentim devam ediyor" dedi.

"Kendinizi dolarlarla değil, üretiminizle korursunuz"

Savunma harcamalarının artırılmasının tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Rutte, şöyle konuştu:

"Harcamalar artıyor, inanılmaz miktarda para geliyor. Ancak Ukrayna'ya desteği sürdürmemiz gerekiyor. En önemli konu savunma sanayii üretimini artırmak. Çünkü kendinizi dolarlarla, liralarla savunamazsınız. Kendinizi askerlerinizle, savunma sanayinizle ve üretiminizle korursunuz."

"ABD'nin NATO'ya bağlılığı tam"

Trump'ın Avrupa'dan asker çekebileceğine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine Rutte, "ABD'nin NATO'ya mutlak bağlılığı var. Ancak beklentisi de Avrupalılar ve Kanadalıların savunma harcamalarında ABD ile dengeyi sağlamasıdır. Bunun adil olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rutte, "Bugünkü büyük kazanım Putin'in kaybıdır. Bu Trump'ın kazanımıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Bizimle oyun oynamayın"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesajının sorulması üzerine Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da, Kanada'da ve Amerika'da yaşayan 1 milyar insanı temsil eden bu ittifak, topraklarımızın her santimetrekaresini koruyacaktır. NATO'ya karşı asla kazanamazsınız. Biz savunma ittifakıyız. Kimseye saldırmayız. Yaşam tarzımızı, demokrasimizi ve topraklarımızı savunuruz. Bizimle oyun oynamayın." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rutte: Avrupa Savunma Harcamalarını Artırıyor - Son Dakika

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