Saadet Partisi: Baskın Seçim Yolda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saadet Partisi: Baskın Seçim Yolda

Saadet Partisi: Baskın Seçim Yolda
10.06.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arıkan, iktidarın ajandasında baskın seçim olduğunu ifade etti ve yeni anayasa tartışmalarına dikkat çekti.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Nerden mi biliyoruz; çünkü alametler birer birer belirmeye başladı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile ülkenin farklı bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen seçimlere ilişkin, "Bize her geçen gün daha fazla adaletsizlik, daha fazla istikrarsızlık, daha fazla kriz vaat eden partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmek, rehabilite etmek zorundayız. Bizler bunu aziz milletimize karşı bir vazife olarak görüyoruz. Mustafapaşa beldesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye'de devlet aklının, hukuk düzeninin ve anayasal sorumluluğun nasıl aşındığını gözler önüne seriyor. İşte tam da böyle bir dönemde Türkiye, yeniden bir anayasa tartışmasının eşiğine getiriliyor. Elbette biz darbe anayasasından kurtulmanın çok önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Fakat darbe hukukunu, keyfi yönetimi, yargı sopasını ve kuvvetler ayrılığını yok sayan anlayışı değiştirmeden yeni anayasa yapmak eski bir binanın tabelasını değiştirmekten ibaret kalır. Yeni bir anayasa ihtiyacı doğrudur; fakat bugün bu ihtiyacı bugün en çok zayıflatan şey iktidarın uyguladığı hukuk pratiğidir. Bu anayasa tartışmaları hiç şüphesiz boşlukta ortaya çıkmış tartışmalar değildir. Türkiye'de iktidarın yeni bir siyasi hat kurmaya çalıştığını görüyoruz. İktidar; meseleyi siyasi alanı yeniden düzenleyen, muhalefetin hareket kabiliyetini daraltan, ittifak dengelerini yeniden kuran ve toplumu yeni bir güvenlik dili etrafında hizalamaya çalışan bir stratejiyle ele almaktadır. Bu nedenle yeni anayasa başlığı, yalnızca hukukçuların konuşacağı teknik bir başlık değildir. Anayasa, yeni dönemin siyasi kapısı yapılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

'SEÇİMLERE HAZIRIZ'

Erken seçim ile ilgili işaretler gördüklerini kaydeden Arıkan, "Tüm bu anlattıklarımızdan yola çıkarak karşımıza bir tablo çıkıyor. İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Nerden mi biliyoruz; çünkü alametler birer birer belirmeye başladı. Birinci alamet anayasa tartışmaları, ikinci alamet muhalefete yapılan operasyonlar, üçüncü alamet Yüksek Seçim Kurulu'ndaki (YSK) hareketlilik, dördüncü alamet Meclis'ten geçen varlık barışı, beşinci alamet ABD swap hattı. Geriye iki tane alamet kaldı. Gabar'da petrol ve Karadeniz'de doğal gaz müjdesi kaldı. O alametler de pek yakında duyurulacaktır. Buradan bir kez daha açıkça söylüyoruz. İktidarın ajandası ne olursa olsun, biz baskın seçime de erken seçime de yerel seçime de genel seçime de hazırız. Milletimizin hakkını, hukukunu, beklentisini, umudunu savunacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu millete, 'Oh be dedirteceğiz' Bunu herkes bilsin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mahmut Arıkan, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Sp, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi: Baskın Seçim Yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Diyarbakır’da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı
Arsenal’e Kenan Yıldız’dan kötü haber Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 14:04:49. #7.13#
SON DAKİKA: Saadet Partisi: Baskın Seçim Yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.