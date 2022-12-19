Millet İttifakı'nın bir partisi Cumhur İttifakı'nın "Aile birliğinin sağlanmasını" içeren anayasa değişikliği teklifine imza attı - Son Dakika
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Millet İttifakı'nın bir partisi Cumhur İttifakı'nın "Aile birliğinin sağlanmasını" içeren anayasa değişikliği teklifine imza attı

19.12.2022 17:24
Millet İttifakı'nın bir partisi Cumhur İttifakı'nın "Aile birliğinin sağlanmasını" içeren anayasa değişikliği teklifine imza attı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhur İttifakı'nın teklif verdiği "aile birliğinin sağlanması" ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren anayasa değişikliğine imza attı.

Cumhur İttifakı'nın meclise sunduğu "aile birliğinin sağlanması" ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren anayasa değişikliğine sürpriz bir destek geldi. Saadet Partisi Milletvekili Karaduman değişikliğe imza attı.

KARADUMAN İMZA VERDİĞİ AÇIKLADI

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman bey, aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren 2/4779 esas sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 24 ve 41'inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini desteklemek üzere imza vermiştir" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın bir partisi Cumhur İttifakı'nın 'Aile birliğinin sağlanmasını' içeren anayasa değişikliği teklifine imza attı
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