Millet İttifakı'nın bir partisi Cumhur İttifakı'nın 'Aile birliğinin sağlanmasını' içeren anayasa değişikliği teklifine imza attı

Cumhur İttifakı'nın meclise sunduğu "aile birliğinin sağlanması" ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren anayasa değişikliğine sürpriz bir destek geldi. Saadet Partisi Milletvekili Karaduman değişikliğe imza attı.

KARADUMAN İMZA VERDİĞİ AÇIKLADI

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman bey, aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren 2/4779 esas sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 24 ve 41'inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini desteklemek üzere imza vermiştir" ifadelerini kullandı.