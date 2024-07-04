Saadet Partisi Milletvekili Kılıç: Temmuz ayındaki zam maaşlara yansımayacak - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Milletvekili Kılıç: Temmuz ayındaki zam maaşlara yansımayacak

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirerek, temmuz ayında yapılacak maaş zammının yeni vergi düzenlemeleri nedeniyle yok olacağını söyledi. Kılıç, asgari ücrete zam yapılmayacağını ve düşük emekli aylığına yönelik bir düzenleme yapılmazsa aylığı 7 bin 948 liranın altında olan emeklilerin hiç zam alamayacağını belirtti. Ayrıca, Kılıç bütçe açığının yeni borçlanmalar, zamlar ve vergi düzenlemeleri ile kapatılmaya çalışıldığını ifade etti.

04.07.2024 16:21
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Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Temmuz ayında maaşlara yapılacak zammın yeni vergi düzenlemeleri ile yok olacağını" söyledi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Maaş artışlarının TÜİK verileri baz alınarak yapıldığını ifade eden Kılıç, buna göre memur ve emeklilerinin zam oranlarının da belli olduğunu belirtti.

Kılıç, asgari ücrete zam yapılmayacağının açıklandığını da hatırlatarak, en düşük emekli aylığına yönelik bir düzenleme yapılmazsa aylığı 7 bin 948 liranın altında olan emeklilerin hiç zam alamayacağını söyledi.

Memurların ise sadece yüzde 19,31 oranında bir zam alacağını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

" Hükümet, maaşlı çalışanlara zam yapmamak için bin dereden su getirirken yeni vergiler koymada ve iğneden ipliğe her şeye zam yapmakta ise oldukça cömert davranıyor. Temmuz ayında maaşlara yapılacak zamlar bir ay içerisinde eriyip yok olacak. Eriyen sadece maaşlar değil bu milletin emeği ve alın teridir. Eriyen sadece maşlar değil, bu milletin umudu, gençlerimizin geleceğe dair hayalleridir."

Kılıç, bütçe açığının yeni borçlanmalar, zamlar ve vergi düzenlemeleri ile kapatılmaya çalışıldığını öne sürerek, "Böyle bir zam oranının örneği yok. Maaşlara yüzde 19 zam, vergilere yüzde 1000 zam. Buğdayın alım fiyatına yüzde 12 zam, elektriğe yüzde 38 zam." dedi.

Şerafettin Kılıç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne de değinerek, özel okul öğretmenleri, müfettişler, usta öğreticiler, uzman öğreticiler gibi eğitim hizmeti veren personellerin durumuna ilişkin teklifte bir düzenlemenin yer almadığını, yeni ve kapsayıcı bir öğretmenlik kanununa ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi Milletvekili Kılıç: Temmuz ayındaki zam maaşlara yansımayacak - Son Dakika

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