Sahte Bal Üretimi İthamı - Son Dakika
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Politika

Sahte Bal Üretimi İthamı

İbrahim Akın, Türkiye'de sahte bal üretimi yapıldığını ve toplatılması gerektiğini belirtti.

01.10.2024 16:47
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DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Türkiye'de çoğunlukla sahte bal üretimi yapıldığını öne sürerek, bunların toplatılmasını istedi.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin "Ekmek ve Adalet Buluşmaları"nda ele aldıkları iş, aş, adalet, tarım, gıda ve ekolojik tahribat başlıklarında gördükleri tablonun oldukça sıkıntılı olduğunu söyledi.

Üreticilerin ürünlerini satamaz hale geldiğini anlatan Akın, ücret politikasının tarım sektörünü sona ermekle karşı karşıya bıraktığını savundu.

Düzenledikleri sempozyumlarda "Türkiye'deki bal üretiminin yüzde 90'ının sahte olduğu ve bunun Türkiye piyasasını etkilediği" iddiasıyla karşılaştıklarını aktaran Akın, bu duruma dair somut bir olayla karşılaştıklarını da dile getirdi. Akın, "Sahte bal ürettiği tespit edilen bir firmanın etiketleri değiştirerek marketlerde bu ürünleri fiyat düşürerek satmaya çalıştığı tespit edildi. Buradan Bakanlığa sesleniyoruz, bu sahte balların acilen toplatılması gerekiyor." diye konuştu.

Madra Dağı'ndan Kaz Dağları'na kadar korkunç bir talan olduğunu ileri süren Akın, Edremit'in bir bölgesinde yaşam kavgası veren Roman yurttaşların barınak sorununun da acilen çözüme kavuşturulmasını talep etti.

DEM Parti'li Akın, Manisa'daki maden işçilerinin olumsuz koşullarda çalıştıklarını savunarak, "Kötü koşullarda çalışmayı zorlamak demek 301 işçinin ölmesine sebep olan Soma katliamının benzerinin yaşanmasına sebep olmak demektir. İnsanların göz göre göre ölümlerine göz yummamız mümkün değildir." dedi.

Kaynak: AA

İbrahim Akın, Milletvekili, DEM Parti, Politika, Türkiye, Ekonomi, Çevre, İzmir, Tarım, Son Dakika

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