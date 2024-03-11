Malatya Cumhur İttifakı Adayları Göztepe Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Malatya Cumhur İttifakı adayları, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Coşku ve katılımın yüksek olduğu mahalle buluşmasında Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Başkan Adaylarına Göztepeliler büyük ilgi gösterdi.

Göztepe Mahallesi Sahra Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıya AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Battalgazi AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci, Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP teşkilatları ile Göztepeliler katıldı.

"Battalgazi için çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el, girmediğimiz gönül kalmayacak"

Programın başında konuşan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Göztepe'nin her seçimde Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldığını ifade ederek, "Yüzyılın afetinin ardından dinlenecek dertler, silinecek gözyaşları, sarılacak yaralarımız var. Malatya sevdamız, yarına dair umutlarımız var. Sabır sizden, gece gündüz demeden çalışmak bizden, tevfik Allah'tan. Yeni bir Battalgazi için çalmadığımız kapı, sıkmadığı el, girmediğimiz gönül kalmayacak İnşallah" dedi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ise seçim sürecinde Cumhur İttifakı adaylarının diğer adaylardan çok önde olduğunu ifade ederek, "Sizlerin tercihine güveniyoruz. Şuana kadar olduğu gibi bu seçimlerde de bizleri yalnız bırakmayacağınızdan hiçbir endişemiz yok. Bizlerde göreve geldiğimizde bizlere gösterdiğiniz bu teveccühü asla suiistimal etmeyecek, bu makamları asla şahsi kaprislerimize alet etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"31 Mart'ta 18. kez halkın karşısına çıkmanın heyecanı içindeyiz"

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ise geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerde Cumhur İttifakı olarak aldıkları başarının taçlandırılması adına çalıştıklarını belirterek, "Cumhur İttifakı adaylarımız seçim sürecinde sahaya çıktıkları ilk günden beri gündemleri hep deprem konusu oldu. Adaylarımızın tek beklentisi sizlerin duasına talip olmak, sizlerin teveccühü ile yarım kalan işlerin tamamlanması noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören de şu ana kadar girdikleri 17 seçimde milli ve manevi duruşlarından asla taviz vermedikleri eser ve hizmet siyaseti ile rakiplerine her zaman fark atarak millete hizmet etme şansını bulduklarını söyledi. 31 Mart'ta da 18. kez halkın karşısına çıkmanın heyecanı içinde olduklarını ifade eden Gören, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile milletin karşısına çıkacaklarını söyledi.

"Yaraları sararak 2 yıl içerisinde bu şehri ayağa kaldıracağız"

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ise Malatya'nın yaralarını sarmak adına hazırladıkları projeleri kamuoyuna geçtiğimiz Cumartesi günü açıkladıklarını ve projelerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Malatya'yı hızla ayağa kaldırarak başta göçün durdurulması ve giden göçlerin geri gelmesi için çalışacaklarını belirten Er, "Malatya'nın planlamasından, kentsel dönüşüm, ulaşım, gençlik, yaşlılar, engelliler gibi birçok alanda projelerimizi açıkladık. Malatya'nın geleceğini ilgilendiren projelerimiz hepsi. Malatya'ya dair yapacağımız çok şey var. İnşallah sizlerle birlikte yaraları sararak 2 yıl içerisinde bu şehri ayağa kaldıracağız" dedi.

Büyükşehir Adayı Sami Er, Cumhur İttifakı olarak Malatya'da en yüksek oyla halkın desteğini alacaklarından endişelerinin olmadığını ifade ederek 31 Mart akşamı sandıklardan zaferle çıkacaklarını söyledi.

"Tüm ilçelerimiz Sami başkanımız ile uyum içerisinde çalışacaktır"

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da konuşmasında merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin uyum içerisinde çalışmasının önemine değinerek "Allah nasip ederse Büyükşehir Adayımız Sami Er 31 Mart akşamı sizlerin büyük desteği ile seçilecektir. Yine Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer ilçelerimizin tamamı da aynı şekilde zaferle sandıktan çıkacaktır. Tüm ilçelerimiz Sami Başkanımız ile uyum içerisinde çalışacaktır. Sami Başkanımız da Ankara ile uyum içerisinde çalışarak Malatya'nın bir an önce ayağa kalkması adına gece gündüz demeden yoğun bir gayret gösterecektir" şeklinde konuştu.

"Başarıya giden yol öncelikle bir olayı anlamaktan gelir"

TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ise Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve diğer adaylara başarılar dileyerek, "Sami beyin, Bayram Taşkın beyin, İlhan Geçit beyin gözü kulağı, eli olmalısınız. Başarıya giden yol öncelikle bir olayı anlamaktan gelir. 6 Şubat depreminden sonra ihtiyaçlarımız belli. Gerçekçi, planlı, programlı bir çalışma ile Malatya'nın alt ve üst yapısını eko sistem olarak düşünerek ayağa kaldırmak birinci önceliğimiz olacaktır" dedi.

"Malatya, büyükşehir belediyeleri arasında yıldız bir şehir olacak"

Muhalefet adaylarının verdiği konut yapma sözlerinin gerçekçi olmadığını da belirten Güler, meclisten geçirdikleri kentsel dönüşüm yasası ile birlikte deprem bölgelerinin biran önce ayağa kaldırılması için Cumhur İttifakı olarak büyük gayret göstereceklerini söyledi. Bu dönüşüm sürecinde de Malatya'da bu işlerde bir hayli tecrübe ve birikimi olan Sami Er'in bu işlerin üstesinden gelecek yeteneğe sahip olduğunun altını çizen Güler, "Önceliğimiz bir yıl sonra Malatya'yı ayağa kaldırmak daha sonra hayatın normalleşmesi. Malatya, büyükşehir belediyeleri arasında yıldız bir şehir olacak. Bu sözü vermek istiyorum. Bizler parti olarak hükümet olarak bu süreçte Malatya'da Sami Er başkanım ve diğer adaylarımıza sonuna kadar destek vereceğiz" diye konuştu. - MALATYA