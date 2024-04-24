Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Sonuçlandı

Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı son Toplantısı'nda görüşülen 4 madde, karara bağlanarak onaylandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı 2. Birleşimi, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 4 gündem maddesinin 1'i oy birliği ile 3'ü ise oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Meclis gündem maddeleri arasında yer alan yatırım kapsamında Gülsan Sanayi Sitesi'nin kamulaştırılması için kullanılması planlanan 600 milyon TL (ana para) kredi kullanım yetkisi teklifi maddesi ile 'güvence bedeli' olarak kullanılmak kapsamında talep edilen 20 milyon TL gayrinakdi kredi kullanım maddeleri; CHP, İYİ Parti, BBP ve YRF meclis üyelerinin 'hayır' oylarına rağmen AK Parti ve MHP meclis üyelerinin 'evet ' oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Tekkeköy'deki 100 bin m2'lik arsa satışında oy çokluğu

Gündem maddeleri arasında yer alan " Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekkeköy'de bulunan 100 bin m2'lik arsa vasıflı taşınmazın, belediyenin hayata geçirmeyi planladığı projelere kaynak sağlaması amacıyla satışında encümene yetki verilmesi teklifi" maddesi de meclisten oy çokluğu ile geçti.

CHP, İYİ Parti, BBP ve YRF meclis üyeleri söz konusu teklifte satışa karşı çıkmadıklarını fakat satılan alana sanayi tesisi yapılmasının ilçedeki hava kirliliğine ve birçok konuda olumsuz etki edebileceğini belirterek, 'ret' oyu verdiler. Madde üzerinde oylamadan önce söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel, "Söz konusu teklif, arsanın satışı için encümene yetki verilmesi teklifidir. Burası herkese açık ihale usulü ile satışa çıkacaktır. Burada bir yere hedeflenmiş, oranın alacağı şekilde bir algı doğru değildir. Buraya girmek isteyen, maddi durumu müsait olan çevrelerin de ihaleye girerek, buranın daha yüksek fiyata satılmasının önünü açabilirler. Madde üzerinde meclis üyelerinden birçok öneri geldi. Satışa çıkartılacak alanın konut alanına ya da başka bir ticari faaliyete çevrilmesi şeklinde ama burası sanayi alanı olan bir bölge. Samsun'da sanayi alanı olan bölge zaten yeterince yok. Hem azot hem de bakır fabrikasının olduğu bölgede sanayi imarlı bir yerin konuta çevrilmesi hem ekonomik değil, hem de sağlık açısından bir tereddütleri var ise o açıdan da doğru değil. Fabrikalara yakın olmayı kimse tercih etmeyecektir. Satış açısından da düşünülüyorsa rantabl olmayacaktır. Dolayısıyla burada belediyemize gelir getirmesi, faiz ödemelerinin yükselmemesi ve borçlanmanın azaltılması manasında bu tür yerlerin belediyemizin gelir kaynağı olarak kullanılması doğrudur" dedi.

Madde, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanırken, meclisin bir sonraki toplantısının ise 13 Mayıs Pazartesi günü yapılmasına karar verildi.

Öte yandan "SASKİ Genel Müdürü adına yetkili sendika ile sözleşme imzalamak için büyükşehir belediye başkanına yetki verilmesi teklifi" madde oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. - SAMSUN