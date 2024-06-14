Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde 40 madde karara bağlandı - Son Dakika
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Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde 40 madde karara bağlandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı son Toplantısı'nda ilgili komisyonlardan havale edilen 40 gündem maddesi karara bağlandı.

14.06.2024 17:34
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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde 40 madde karara bağlandı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı son Toplantısı'nda ilgili komisyonlardan havale edilen 40 gündem maddesi karara bağlandı.

SBB Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 40 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda "Ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere otobüs alımı için 125 milyon TL kredi kullanım yetkisi" maddesi oy birliğiyle, "SAMULAŞ'ın 125 milyon TL sermaye arttırması" maddesi oy çokluğuyla, "Mahkeme kararı doğrultusunda Batı Çevre Yolu 1.-2. Etap etrafında kullanım kararlarının yeniden düzenlemesine ilişkin nazım ve uygulama imar plan değişikliği" maddelerinin ilgili komisyona geri gönderilerek bekletilmesi oy birliğiyle, "Çarşamba ilçesinde mahkeme kararı doğrultusunda kamu hizmet alanı ve park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin" madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Çarşamba ilçesinde Ada Park'ta 11 bin m2'lik parsele denk gelecek Hükümet Konağı inşaatının mahkeme tarafından durdurulması ve belediye tarafından mühürlenmesine karşın, bu ayki meclis toplantısında gündeme gelen "Çarşamba ilçesinde mahkeme kararı doğrultusunda kamu hizmet alanı ve park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin" teklif ile yeniden inşaatın başlatılacak olmasının mahkemenin iptal gerekçesini karşılamamış olacağını savunan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, "Ada Park'ın tam ortasına 11 bin m2 parsel çalışması yapılarak, Hükümet Konağı inşaatı yapılmak üzere ihale çıkılması üzerine bu imar planı parselinin ve inşaatın durdurulması ile ilgili idari yargı süreci başlamıştı. Nisan 2024 Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından 'yürütmeyi durdurma' kararı verildi. Çarşamba Belediyesi olarak bu ay içerisinde inşaatı durdurma işlemi yaptık. Mahkeme, söz konusu inşaatın 'Kıyı Kanunu' kapsamında yer aldığı, 'kurum görüşü alınmadı' ve yeşil alanın plana açılması söz konusu ise 'planlanan alan kadar eşdeğer alan üretilmesi' maddelerine uyulmadığı gerekçesiyle inşaatı durdurmuştu. Dolayısıyla buranın imara açılması doğru bir yaklaşım değildir. Bugün alınacak mahkeme kararı ile hem doğru bir karar vermemiş olunacak hem de Bölge İdare Mahkemesi'nin iptal gerekçesini karşılamamış olarak çalışma yapılmış olacak. Meclise geldiği şekliyle maddenin doğru olmadığını belirtiyorum. Taşkın sahası içerisinde yer alan bu bölgenin Hükümet Konağı gibi ilçenin idare merkezi fonksiyonuna kullanımına yüklemek sıkıntı oluşturur" dedi.

Maddenin oy çokluğu ile geçerek karar bağlanmasının ardından söz alan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise "Hükümetimizin Çarşamba'da bir takım yatırımları var. Bunlardan bir tanesi de hükümet konağı yapım işi. Bahse konu olan alanda ben de gençken top oynamıştım. Geldiğimiz zaman dilimi içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere bir takım hizmetleri oldu. Süreç içerisinde yöneticiler değişiyor. Çarşamba'ya da bir yatırım yapılmakta. Bakanlıklar nezdinde bütün endişe duyduğumuz hadiselere içeren konular da takip edilerek bugünkü şekle gelmiştir. Komisyonda da müzakere ettiğimiz bu gündem maddemizin Çarşambamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısının ise 8 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te aynı yerde yapılmasına karar verildi.

Kaynak: İHA

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