Samsun Meclisi toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ilk birleşiminde, 56 gündem maddesi ile 1 gündem dışı madde ele alındı.

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis binasında yapılan toplantıda 52 gündem maddesi ve 1 gündem dışı madde gündeme alınarak komisyonlara havale edilirken, 4 gündem maddesi ise kabul edildi.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, "Büyükşehir Belediyesi olarak, 204 kilometrelik sahil bandımızın 29 kilometrelik yüzülebilir alanında bulunan 19 Mavi Bayraklı plajımızda; 112 cankurtaran, 9 ATV, 8 bot, 2 deniz motosikleti ve 1 kurtarma dronu ile görev yapıyoruz. Biz görevimizin başındayız. Ancak hemşehrilerimizden rip akıntısına karşı dikkatli olmalarını ve rüzgarlı havalarda denize girmemelerini özellikle rica ediyoruz. Şehrimizde Kültür Yolu Festivali kapsamında konserlerden sergilere kadar yüzlerce etkinlik hemşehrilerimizle buluştu. Kültür ve sanatın hayatımızı zenginleştirmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan, Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Açık Hava İstiklal Müzesi Projesi kapsamında Bandırma Vapuru Müzesi, Doğupark'tan Tütün İskelesi yanına taşındı" dedi.

Gündemdeki bazı maddeler

Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınan teklifler kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Bejaia Belediyesi ve Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması planlanıyor.

Gündemde ayrıca Asarcık Belediyesi'nin bütçesine 50 milyon TL ilave yapılması, Samsun Kültür Turizm A.Ş.'ye 15 milyon TL, Samsun Anakent Turizm A.Ş.'ye ise 250 milyon TL tutarında teminat mektubu kredisi kullanma yetkisi verilmesi de bulunuyor. Belediye envanterine 1 adet 16+1 minibüs kazandırılması ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) altyapı çalışmalarına izin verilmesi de meclisin değerlendireceği konular arasında yer alıyor. Meclis üyeleri, Samsun Open Kadınlar Tenis Turnuvası için yapılacak 1 milyon TL'lik bağışın kabulünü de görüşecek. Bunun yanı sıra Canik'teki maden sahasının rehabilitasyonuna yönelik kurumlar arası protokol ile çocuk ve gençlere yönelik sosyal destek projeleri kapsamında iş birliği protokolünün imzalanması da gündemde bulunuyor.

Toplantıda ayrıca Atakum Büyükoyumca'daki futbol sahasının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devrine ilişkin protokol, Şahinkaya Kanyonu Sosyal Tesisi ile Terme Miliç Konaklamalı Orman Parkı'nın işletme haklarının 5 yıllığına Samsun Anakent Turizm A.Ş.'ye verilmesi, yeni polisevi projeleri için protokol yapılması ve buna karşılık emniyete tahsisli bazı taşınmazların belediyeye devredilmesi teklifleri de ele alınacak.

Gündemin diğer maddeleri arasında bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi ile Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy ve Terme ilçelerini kapsayan çok sayıda nazım ve uygulama imar planı değişikliği de bulunuyor.

Festival eleştirisi

Toplantıda söz alan CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, "Kültür Yolu Festivali'nde konserlerde her gün kavgalar çıktı. Trafik keşmekeş oldu. Böyle bir festival olacaksa, bundan sonra olmasın" ifadelerini kullandı. - SAMSUN