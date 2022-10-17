Samsun haberi... Sarıcaoğlu: "Hedefimiz Kavak için kalıcı hizmetler üretmek"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Hedefimiz Kavak için kalıcı hizmetler üretmek. Yaptığımız her çalışmanın temelinde bu yatıyor" dedi.

Muhtarlar ile düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarla bir araya gelen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, muhtarların önerilerini alıp sorunlara ortak çözüm üreterek ilçenin gelişimi için çalıştıklarını söyledi. Muhtarların vatandaşların talep ve şikayetlerini devletin ilgili birimlerine iletilmesi gibi ulvi bir görev yaptığını belirten Sarıcaoğlu, "Muhtarlarımız, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız. Bir anlamda onlar hem halkın temsilcisi hem de bizi temsil eden bir işlevi yerine getiriyorlar. O nedenle muhtarlık müessesesi bizim için çok önemli. İlçemizde hemşerilerimizin memnuniyetini onlarla ölçüyoruz" diye konuştu.

Hizmeti her mahalleye aynı ölçüde verdiklerini ve vatandaş memnuniyetini sağlamak için her fırsatta muhtarlar ve halkla birlikte olduklarını anlatan Sarıcaoğlu, "Yaptığımız bu buluşmalarda muhtarlarımızdan gelen görüş ve önerilere göre önceliklerimizi belirliyor ve çalışmaya başlıyoruz. İlçemizin bu günlere ulaşmasında muhtarlarımızın, AK Parti teşkilatlarımızın, çalışanlarımızın ve en önemlisi Cumhurbaşkanımızın destek ve katkısı büyük" şeklinde konuştu.

Kavak'ta mahalle muhtarıyla iyi bir iletişime sahip olduklarını anlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Hizmet anlayışımızın temelinde istişare yatıyor. Muhtarlarımız sorumlu oldukları bölgelerin ihtiyaçlarını iletiyorlar bizlerde karşılıklı istişare ve öncelik sırasına göre bir program ile talebin karşılanmasıyla ilgili çözüm üretiyoruz. Yine mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde buralardaki ihtiyaçları muhtarlarımız ve hemşerilerimizle birlikte tespit ederek, ihtiyacın giderilmesi için çalışma yapıyoruz. Geçtiğimiz 8 yıllık hizmet dönemi içinde hayata geçen tüm projeleri bu birliktelik ile başardık. Hedefimiz Kavak için kalıcı hizmetler üretmektir. Yaptığımız her çalışmanın temelinde bu yatıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN