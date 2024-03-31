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Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti - Son Dakika
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Politika

Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti

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AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.

31.03.2024 20:51  Güncelleme: 22:09
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Giresun Belediye Başkanlığı seçimlerindeAnadolu Ajansı (AA) verilerine göre CHP adayı Fuat Köse 57.17 oy oranı ile Ak Partili rakibine ciddi bir fark attı. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yüzde 39.72 ile CHP'li Köse'yi takip ediyor.

AK PARTİ 2019'DA 280 OY FARKLA KAZANMIŞTI

2019 Yerel Seçimlerinde İl Seçim Kurulu'nca açıklanan sonuçlara göre, 'Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Şenlikoğlu, 280 oy farkla Giresun Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Şenlikoğlu, 30 bin 306 oy alırken, Kerim Aksu 30 bin 26 oyda kalmıştı

Ayrıntılar geliyor...

Sandıkların yüzde 90\'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP\'ye geçti

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: ohhh ohhhhhhh ohhhhhhhhhhh süpersin Türkiyem süper 39 23 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Helal sana giresun 32 15 Yanıtla
  • Mehmet Ali Cetinkaya: 100 tl nin 10 tl ye takabul ettigi ulkede seçim sonuçları supriz olmadi . Bu hükümete bir uyariydi. Ya ekonomi düzelir yada bir sonraki secimde gidicisiniz. Ha muhalefet parti iyi diye bu oylar verilmedi, sadece hükümete uyari yapıldı. Yoksa chp nin belediye hizmetini herkes biliyor zaten soylemeye gerek yok . 20 3 Yanıtla
  • Berat Yavuz: Karadeniz chp alıyorsa bsy degismtr 11 5 Yanıtla

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