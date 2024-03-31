Sandıkların yüzde 90\'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP\'ye geçti

Mehmet Ali Cetinkaya:

100 tl nin 10 tl ye takabul ettigi ulkede seçim sonuçları supriz olmadi . Bu hükümete bir uyariydi. Ya ekonomi düzelir yada bir sonraki secimde gidicisiniz. Ha muhalefet parti iyi diye bu oylar verilmedi, sadece hükümete uyari yapıldı. Yoksa chp nin belediye hizmetini herkes biliyor zaten soylemeye gerek yok .