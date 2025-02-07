Santorini'de OHAL: Başbakan Miçotakis Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Santorini'de OHAL: Başbakan Miçotakis Ziyaret Etti

Santorini\'de OHAL: Başbakan Miçotakis Ziyaret Etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, sismik hareketlilik nedeniyle OHAL ilan edilen Santorini'yi ziyaret etti.

07.02.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunanistan adalarını sarsmaya devam eden sismik hareketlilik nedeniyle 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Santorini'yi ziyaret etti.

Yunanistan adalarını sarsmaya devam eden sismik hareketlilik nedeniyle harekete geçen yetkililer, sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini de arttırdığını ifade ederek Santorini Adası'nda 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Bölgedeki hareketlilik devam ederken Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis en az 11 bin kişinin ayrıldığı adayı ziyaret etti. Sabah saatlerinde adaya ulaşan Başbakan Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias ile birlikte ilk olarak itfaiye servisinin mobil operasyon merkezini ardından da hastaneyi ziyaret etti. Ziyareti sırasında hazırlık durumunu değerlendiren Miçotakis, adada yaptığı basın açıklamasında "Durumu takip ediyoruz ancak burada bilimsel tahminlerde bulunmuyoruz. Santorini halkını ve bu tür zorluklarla karşı karşıya olan çevre adalarını devlet mekanizmasının yanlarında olduğuna dair güvence vermek istiyorum. Hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak her zaman daha iyidir. Bu durumun en kısa sürede son bulmasını ve adanın normal hayatına dönmesini umuyoruz" dedi. - ATİNA

Kaynak: İHA

Yunanistan, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Santorini'de OHAL: Başbakan Miçotakis Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:09:43. #1.12#
SON DAKİKA: Santorini'de OHAL: Başbakan Miçotakis Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.