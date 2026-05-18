Saygılı'dan Tugay'a Cevap

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "İzmir'e yatırım yapılmıyor" eleştirisine tepki gösterdi.

Saygılı yaptığı açıklamada, Tugay'ın açıklamasının amacının İzmirlilerin algısıyla oynamak olduğunu savundu.

İzmir'den geçen yıl yaklaşık 950 milyar lira vergi toplandığını belirten Saygılı, bunun 330 milyarının İzmir'deki tütün firmalardan elde edilen vergi olduğunu aktardı.

Saygılı bu kaynakların önemli bir bölümünün doğrudan belediyelere aktarıldığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin gelir bütçesinin yaklaşık yüzde 94'ü, yani 70 milyar lira, ilçe belediyeleriyle birlikte toplamda yaklaşık 130 milyar lira, sizlere hizmet üretmeniz için aktarılmaktadır. İzmirli hemşehrilerimizin verdiği vergi, kamu personellerinden hizmet olarak geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Saygılı kentte hükümet olarak yatırımların kesintisiz sürdüğünü, hastane ve okulların yenilendiğini, spor tesislerinin inşa edildiğini, yolların yapıldığını kaydetti.