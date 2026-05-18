Saygılı'dan Tugay'a Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saygılı'dan Tugay'a Cevap

18.05.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, Tugay'ın yatırım eleştirilerine yanıt verdi ve yatırımların sürdüğünü vurguladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "İzmir'e yatırım yapılmıyor" eleştirisine tepki gösterdi.

Saygılı yaptığı açıklamada, Tugay'ın açıklamasının amacının İzmirlilerin algısıyla oynamak olduğunu savundu.

İzmir'den geçen yıl yaklaşık 950 milyar lira vergi toplandığını belirten Saygılı, bunun 330 milyarının İzmir'deki tütün firmalardan elde edilen vergi olduğunu aktardı.

Saygılı bu kaynakların önemli bir bölümünün doğrudan belediyelere aktarıldığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin gelir bütçesinin yaklaşık yüzde 94'ü, yani 70 milyar lira, ilçe belediyeleriyle birlikte toplamda yaklaşık 130 milyar lira, sizlere hizmet üretmeniz için aktarılmaktadır. İzmirli hemşehrilerimizin verdiği vergi, kamu personellerinden hizmet olarak geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Saygılı kentte hükümet olarak yatırımların kesintisiz sürdüğünü, hastane ve okulların yenilendiğini, spor tesislerinin inşa edildiğini, yolların yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Saygılı'dan Tugay'a Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:57
Survivor’da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:09:48. #7.12#
SON DAKİKA: Saygılı'dan Tugay'a Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.