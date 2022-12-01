Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayınız seçildiği takdirde verdiği sözleri tutmazsa ne olur?" sorusuna sert cevap: Karaktersizlik - Son Dakika
Üye Girişi

Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayınız seçildiği takdirde verdiği sözleri tutmazsa ne olur?" sorusuna sert cevap: Karaktersizlik

01.12.2022 13:11

Gündem özelinde konuşan Saadet lideri Karamollaoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını sene başında açıklanabileceğini söyledi. Karamollaoğlu ayrıca "Aday 'Ben böyle çalışacağım' diye kamuoyu nezdinde deklare edecek. Bunun hukuki yönü yok. Ama kamuoyu nezdinde böyle bir taahhütte bulunursa buna sadık kalması beklenir. 'Bana da yetkiyi verdiniz ama aceleye ne ihtiyaç var, 5 yıl içinde bunu gerçekleştiririz' derse bu karaktersizlik olur" ifadelerini kullandı.

Haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala siyaset arenası hareketli günlere şahit oluyor. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanırken 6'lı masanın adayı ise halen belirsizliğini koruyor. Gelişmeler ilgiliyle takip edilirken konuyla ilgili 6'lı masanın ortaklarından biri olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ADAYI SENE BAŞINDA AÇIKLAMAK GEREKEBİLİR"

BBC'ye konuşan Karamollaoğlu, aday olacak ismi sene başında açıklayabileceklerini belirterek, "Şunu söyledik benim de kanaatim oydu; adaylık ancak seçim kararı alındıktan sonra açıklanır. Bazı tahminler var seçim belki Mart, belki Nisan'da, Haziran'ı kimse beklemiyor. Büyük ihtimalle Mayıs ayında olabilir. Tüm bu iddialar var. Hangisi geçerli olacak bir kişi karar verecek, sayın cumhurbaşkanı. Adayın ne zaman açıklanacağı detayına girmedik. Bunun zaruret olduğunu da düşünmüyorum. Ama bu konu son zamanlarda gündeme fazla getirildiği için belki de önümüzdeki sene başlarında bunu açıklamak gerekebilir. Ama ille de bunu açıklayacağız zamanı geldi gibi bir kanaatimiz yok. Bu konu da görüşülmedi." dedi.

"TAAHHÜTE UYMAZSA KARAKTERSİZLİK OLUR"

"O adayın en önemli özelliği de bahsettiğiniz eşgüdümü sağlama mı olacak?" sorusunu da yanıtlayan Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Aynen. Tabii. O bunu kamuoyu nezdinde deklare edecek. Ben böyle çalışacağım diye. Bunun hukuki yönü yok. Ama kamuoyu nezdinde böyle bir taahhütte bulunursa bir insan, herhalde cumhurbaşkanı olacak kişinin de bu taahhüdüne sadık kalması beklenir. Latifeyle karışık diyorum, cumhurbaşkanı seçildi, bütün bunları da yazdı: 'Teşekkür ediyorum bana da yetkiyi verdiniz, ama aceleye ne ihtiyaç var, 5 yıl içinde bunu gerçekleştiririz…' Diyebilir mi, diyebilir. Ama bu karaktersizlik olur. Seçildikten sonra cumhurbaşkanının böyle bir tavır sergilemesi tam bir karaktersizlik olur.

YORUMLAR (2)
  • Mustafa Pilav: Dede daha şimdiden karakteri ortaya koydunuz aynısı sinemalarda oynamıştı sen yol.yakın kendön rahmetli hocamızın yoluna git Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
500
Karamollaoğlu: Yeni Anayasa Teklifimiz, Sadece Altı Siyasi Partinin Değil, 85 Milyonun Hassasiyet ve Beklentileri Dikkate Alınarak Hazırlanmıştır Karamollaoğlu: Yeni Anayasa Teklifimiz, Sadece Altı Siyasi Partinin Değil, 85 Milyonun Hassasiyet ve Beklentileri Dikkate Alınarak Hazırlanmıştır Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi

Temel Karamollaoğlu, 6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayınız seçildiği takdirde verdiği sözleri tutmazsa ne olur?' sorusuna sert cevap: Karaktersizlik - Son Dakika


Son Dakika
14:28 Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında sert gönderme
14:08 Metroda dehşet anları! Yüksek sesle telefonla konuşan kadını yüzünden bıçakladı
14:01 Ünlü boksör, Mike Tyson'ın dediğini duyunca "R" yaptı! Messi'den hemen özür diledi
13:56 Komedyen Hasan Can Kaya, "Fantazini anlat" dediği genç kadından duydukları karşısında ne tepki vereceğini şaşırdı
13:49 Çin'de koronavirüs testi pozitif çıkan taksi sürücüsü, yolun ortasında aracıyla birlikte karantinaya alındı
13:48 Fransız basını yazdı: Türkiye-Suriye sınırına yakın noktalara askeri destek gönderen Rusya, İran ile birlikte Türkiye'ye karşı konum aldı
13:35 Mersin'de sınıf arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede acılı anne-baba fenalık geçirdi
13:22 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Tek korkum, milli takıma giden oyuncuların sakatlık yaşamaması
11:58 HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı
11:33 İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen vekilden tedavi gördüğü hastanedeki doktora sert suçlama: FETÖ'den ceza almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 14:42:31. #1.11#
SON DAKİKA: Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayınız seçildiği takdirde verdiği sözleri tutmazsa ne olur?" sorusuna sert cevap: Karaktersizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement