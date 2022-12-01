Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayınız seçildiği takdirde verdiği sözleri tutmazsa ne olur?" sorusuna sert cevap: Karaktersizlik

Haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala siyaset arenası hareketli günlere şahit oluyor. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanırken 6'lı masanın adayı ise halen belirsizliğini koruyor. Gelişmeler ilgiliyle takip edilirken konuyla ilgili 6'lı masanın ortaklarından biri olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ADAYI SENE BAŞINDA AÇIKLAMAK GEREKEBİLİR"

BBC'ye konuşan Karamollaoğlu, aday olacak ismi sene başında açıklayabileceklerini belirterek, "Şunu söyledik benim de kanaatim oydu; adaylık ancak seçim kararı alındıktan sonra açıklanır. Bazı tahminler var seçim belki Mart, belki Nisan'da, Haziran'ı kimse beklemiyor. Büyük ihtimalle Mayıs ayında olabilir. Tüm bu iddialar var. Hangisi geçerli olacak bir kişi karar verecek, sayın cumhurbaşkanı. Adayın ne zaman açıklanacağı detayına girmedik. Bunun zaruret olduğunu da düşünmüyorum. Ama bu konu son zamanlarda gündeme fazla getirildiği için belki de önümüzdeki sene başlarında bunu açıklamak gerekebilir. Ama ille de bunu açıklayacağız zamanı geldi gibi bir kanaatimiz yok. Bu konu da görüşülmedi." dedi.

"TAAHHÜTE UYMAZSA KARAKTERSİZLİK OLUR"

"O adayın en önemli özelliği de bahsettiğiniz eşgüdümü sağlama mı olacak?" sorusunu da yanıtlayan Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Aynen. Tabii. O bunu kamuoyu nezdinde deklare edecek. Ben böyle çalışacağım diye. Bunun hukuki yönü yok. Ama kamuoyu nezdinde böyle bir taahhütte bulunursa bir insan, herhalde cumhurbaşkanı olacak kişinin de bu taahhüdüne sadık kalması beklenir. Latifeyle karışık diyorum, cumhurbaşkanı seçildi, bütün bunları da yazdı: 'Teşekkür ediyorum bana da yetkiyi verdiniz, ama aceleye ne ihtiyaç var, 5 yıl içinde bunu gerçekleştiririz…' Diyebilir mi, diyebilir. Ama bu karaktersizlik olur. Seçildikten sonra cumhurbaşkanının böyle bir tavır sergilemesi tam bir karaktersizlik olur.