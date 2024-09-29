Umut Yılmaz\'dan Yabancı İşletmelere Denetim

Politika

CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede özellikle yabancı uyruklu sığınmacılara ait işletmeleri gezerek denetimlerde bulundu. Ruhsat ve vergi levhalarını kontrol eden Başkan Yılmaz, ruhsatsız işyerlerini kapatma talimatı verdi. Yılmaz, "Daha önce söz verdiğimiz gibi, yabancılara verilen ayrıcalıkları bitirmekte kararlıyız. Yabancı uyruklu kişilerce açılan işletmelerin ruhsatsız şekilde çalışmasına izin vermiyoruz, kapatıyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde yabancı uyruklu kişilere ait işyerlerini denetledi. Göreve başladığı andan itibaren adaletsizliklerin karşısında duran Yılmaz, denetim ekibinin bizzat başında bulunarak, sığınmacılara ait işletmeleri tek tek kontrol etti.

Yıllardır açık olan işletmeler ruhsatsız çıktı

Özellikle yabancı uyruklu sığınmacıların ağırlıkta yaşadığı bölgelerde denetime katılan Başkan Yılmaz, gördükleri karşısında çok şaşırdı. Yıllardır, faaliyette olan birçok işletmenin ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösterdiğini tespit eden Yılmaz, bu işletmelerin hemen kapatılması talimatı verdi.

"Ne ruhsat, ne vergi levhası var"

Ruhsatsız bir şekilde faaliyetlerde bulunan işletmelere asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Aynı işi yapan karşılıklı iki dükkan var. Biri Türk biri yabancı uyruklu. Türk olan işletme tüm prosedürleri yerine getirerek dükkanını işletiyor. Ancak karşısında yabancı uyruklu işletmede ise ne ruhsat ne de vergi levhası var. Şimdi burada nasıl bir rekabet ortamı oluşacak. Ruhsatı var. Vergi ödüyor. Türk işletme birçok maliyet girdisiyle yabancı uyruklu işletmeyle nasıl baş edebilecek. Ben buna asla müsaade etmeyeceğim" dedi.

"Denetimler artarak devam edecek"

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini aktaran Başkan Yılmaz, "5 işletmeye girdik, 3'ü yabancı uyruklulara ait. Türk işletmeler ruhsatıyla, vergilerini ödeyerek çalışırken, Tam karşılarında ruhsatsız, kaçak bir şekilde faaliyet gösteren işletmelere müsaade etmeyeceğim. Bugünden itibaren denetimlerimiz de aralıksız devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP