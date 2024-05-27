Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yeni Harmandalı, Yeşilköy ve Çavuşoğlu mahallelerinde halkın talep ve şikayetlerini dinledi. İş yapmak için geldiğinin altını çizen Başkan Durbay, 'Çok çalışacağız, bahane değil hizmet üreteceğiz' dedi.

27.05.2024 15:28  Güncelleme: 15:31
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yeni Harmandalı, Yeşilköy ve Çavuşoğlu mahallelerinde halkın talep ve şikayetlerini dinledi. İş yapmak için geldiğinin altını çizen Başkan Durbay, "Çok çalışacağız, bahane değil hizmet üreteceğiz"dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, seçimin ardından başladığı teşekkür ziyaretlerini Yeni Harmandalı, Yeşilköy ve Çavuşoğlu mahalleleri ile sürdürdü.

Başkan Durbay'a mahalle ziyaretlerinde; CHP Şehzadeler Meclis Üyeleri, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ve Özel Kalem Müdürü Erdem Yıldırım eşlik etti. İlk olarak Yeni Harmandalı Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Durbay'ı Mahalle Muhtarı Veysel Akkoyun ve vatandaşlar karşıladı. Mahalle meydanında kurulan masalarda halkla sohbet eden Başkan Durbay, seçimde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"Hizmeti vatandaşımızın ayağına getireceğiz"

İkinci ziyaretini Yeşilköy Mahallesi'ne yapan Başkan Durbay, burada da esnafı, kahvehaneleri ve evleri gezerek mahalle halkına teşekkür etti. Mahalleli, yıllardır bekledikleri hizmetleri alamadıklarını ve sorunlarına çözüm istediklerini dile getirirken, Başkan Durbay ise "Biz çok çalışmak ve hizmet üretmek için geldik. Mahallelerimizin alt yapı, üst yapı ihtiyaçları neyse tespit edecek ve hizmeti vatandaşımızın ayağına getireceğiz. Bahane üretmeden, ekibimle birlikte yıllardır halkımızın beklediği hizmetleri üreteceğiz"diye konuştu.

Son olarak akşam geç saatlerde Çavuşoğlu Mahallesi'ne ziyarette bulunan Başkan Durbay, burada vatandaşlarla sohbet etti. Talep ve sorunları dinleyen Durbay, mahallelerin hak ettikleri hizmetleri alması için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini belirterek, seçim sürecinde destek veren vatandaşlara teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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