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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, KADER'in Siyaset Okulu'na konuşmacı olarak katıldı - Son Dakika
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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, KADER'in Siyaset Okulu'na konuşmacı olarak katıldı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin (KADER) kadın aday adaylar için düzenlediği 'Siyaset Okulu'na konuşmacı olarak katıldı. Sengel, kadınların siyasette yer alma süresinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekerek, 'Biz varız, biz yönetiriz, biz çözeriz' dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, KADER\'in Siyaset Okulu\'na konuşmacı olarak katıldı
20.12.2023 - 10:03,  Güncelleme: 10:05
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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kadın Adayları Destekleme Derneğinin (KADER) kadın aday adaylar için düzenlediği 'Siyaset Okulu'na konuşmacı olarak katıldı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Hayat gittikçe zorlaşıyorken, ekonomik kriz alıp başını gitmişken, ne yazık ki toplumun her yerinde bir bölünmüşlük ve parçalanmışlık ve aynı zamanda eşitsizliklerin zirve yaptığı bir zamanı yaşıyorken, bunun sebeplerinin ötesinde bu sebeplerin sonuçlarını yaşamak zorunda kalan kabul edelim ki, öncelikle evde sofrasını kuran, ütüsünü yapan, aynı zamanda çalışma hayatında ben de varım diyen kadınlardır" dedi.

Bir adım öne çıkıyoruz, ayağa kalkıyoruz

Kadınların siyasette yer alma süresinde birçok zorlukla karşılaştığını belirten Başkan Sengel, "Kolay mı asla değil. Peki, neye ihtiyacımız var. 'Bir dakika biz buradayız' demeye ihtiyacımız var. Sadece kadın erkek ayrımına değil çocuklar için kadınlar için, ben engel tanımıyorum diyen engelliler için aslında toplumun bütün kırılgan tarafları için bir hezimet var ortada. Herkes varoluş mücadelesini sürdürüyor. Ama ne yazık ki tek başına bir yöntemsizlik ile sürdürüyor. Siyasette, yaşamda, iş hayatında, sosyal hayatta ya da her yerde öncelikle şunu diyeceğiz; 'Ben varım, ben çözerim. Ben yönetirim, ben bu işi yapabilirim' Ama cümlenin en başında şu olacak; 'Biz yaparız, biz yönetiriz, biz çözeriz' Son cümle ama hepimiz için ilk cümle olsun benim konuşmam; Ayağa kalkıyoruz. Bir adım öne çıkıyoruz. Ben varım. Hayır, biz varız. Şimdi ayağa kalkıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, KADER'in Siyaset Okulu'na konuşmacı olarak katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, KADER'in Siyaset Okulu'na konuşmacı olarak katıldı - Son Dakika
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