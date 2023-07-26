Sığınmacıların Geri Dönüşü ve Konut Projeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerle mücadelenin süreceğini vurguladı. Erdoğan, "Son 6 ayda 36 bin göçmen yakalandı, 16 bini geri gönderildi. Çizgimiz nettir, ne güvenliğimizden taviz vereceğiz ne vatandaşımızı sıkıntıya sokacağız. Gerçekçi politikalarla yasadışı göç sorununa kalıcı çözüm üretmeyi sürdüreceğiz." dedi.

POLİS AKADEMİSİ MEZUNİYET TÖRENİ'NE KATILDI

Ankara'da Polis Akademisi Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"600 BİNE YAKIN SIĞINMACI GERİ DÖNDÜ"

Düzensiz göçmenle mücadelenin sürdüğünü, suça karışanların sınır dışı edilmeye devam edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 6 ayda 36 bin göçmenin yakalandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Şu anda 500 bine yakın konutu oralarda inşa ediyoruz. Güvenlik ve istikrar sağlandıkça gönüllü ve onurlu dönüşler artacaktır. Güvenli hale getirdiğimiz yerlere 600 bine yakın sığınmacı geri döndü. Briket evler projesiyle 90 bine yakın aileye barınma imkanı sağlandı.

"BÜYÜK ŞEHİRLERDE DENETİMLER SIKI ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Konut projesi kapsamında 240 bin ailenin yani 1 milyon sığınmacının geri dönüşünü hedefliyoruz. Katar'ın finansal desteğiyle hayata geçirdiğimiz kalıcı konut projesinde çalışmalar devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde denetimler sıkı şekilde yapılıyor.

"SON 6 AYDA 16 BİN GÖÇMEN GERİ GÖNDERİLDİ"

Suça karışanlar, toplumuzun huzurunu bozanlar sınır dışı ediliyor. Son 6 ayda 36 bin göçmen yakalandı, 16 bini geri gönderildi. İnşallah bu meseleyi kültürümüze, inancımıza, kültüre ve hakkaniyete uygun şekilde hal yoluna koyacağız. Biz tarih boyunca dara düşene, başı sıkışana, zulme uğrayana kucak açmış alicenap bir milletiz. Irak'taki kardeşlerimiz 1990'larda zulme uğrayınca bunu yaptık.

"İNSANLIK GÖREVİMİZİ YİNE YERİNE GETİRİRİZ"

Suriyeli kardeşlerimiz bize sığındığında bunu yaptık. Dün akşam bir televizyon kanalında bir baba 'Öldürün bizi' diyordu. 'Esed'in katliamından kurtulmaktan siz kardeşlerimize sığınıyoruz, kabul etmiyorsanız öldürün bizi' diyordu. Ukrayna'dan gelenlere kapımızı açtık. Yarın Allah korusun bir başka komşumuzun başına bir iş gelirse insanlık görevimizi yine yerine getiririz.

"ÇİZGİMİZ NET"

Sığınmacılara yönelik nefret söylemlerine prim vermek bir Müslüman'a, bir Müslüman Türk'e yakışmaz. Mazlumları rengi, kökeni, dinine göre yargılamak bize yakışmaz. Batıda kendi insanımızı tehdit eden yabancı düşmanı fikirlere meyletmek bize yakışmaz. Çizgimiz nettir, ne güvenliğimizden taviz vereceğiz ne vatandaşımızı sıkıntıya sokacağız ne de milletimize Boraltan Köprüsü faciası gibi utançlar yaşatacağız. Gerçekçi politikalarla yasadışı göç sorununa kalıcı çözüm üretmeyi sürdüreceğiz."