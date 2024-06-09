Sinan Oğan: Vatan twitter'dan kurtarılmıyor, sahada kurtarılıyor - Son Dakika
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Politika

Sinan Oğan: Vatan twitter'dan kurtarılmıyor, sahada kurtarılıyor

Sinan Oğan: Vatan twitter\'dan kurtarılmıyor, sahada kurtarılıyor

Sinan Oğan, Yalova'da yapılan Türkiye İttifakı Partisi Yalova İl Başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada, vatanın twitter'dan değil sahada ve meydanda kurtarıldığını belirtti. Oğan, parti olarak hızla örgütlendiklerini ve 2028 seçim sürecine hazırlık yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, ekonomi politikasının doğru işlediğini ancak vatandaşların sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurguladı. Oğan, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin belirlediği taban fiyatın yetersiz olduğunu ve arttırılması gerektiğini söyledi. Konuşmasında, Türk milliyetçilerinin Türk siyasetinin merkezinde oturacağını ve 2028 sürecinde bir Türk milliyetçisi cumhurbaşkanı seçilmesini arzuladığını da dile getirdi.

09.06.2024 15:45
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Sinan Oğan Yalovada Türkiye İttifakı Partisi Yalova İl Başkanlığı açılışnda yaptığı konuşmada "Vatan twitter'dan kurtarılmıyor. Vatan, sahada, meydanda kurtarılıyor. Bizler yokluk içerisinde bir avuç vatansever arkadaşımızla yola çıktık, ortaya hedefler koyduk ve bunları gerçekleştirdik." dedi.

Oğan, merkez Süleymanbey Mahallesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, parti olarak hızla örgütlendiklerini ve 2028 seçim sürecine hazırlık yaptıklarını söyledi.

Seçimlerden önce ekonomi politikasını eleştirdiklerini hatırlatan Oğan, "Ancak bugün ekonomi politikası doğru işliyor. En az bir yıllık sıkıntılı bir süreç var ve bu sıkıntılı süreç maalesef ki öncelikle vatandaşımızın canını yakıyor. Biz ilgililere bunu defaatle söyledik. Türk ekonomisinin düzlüğe çıkması için çok ciddi tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerekiyor." diye konuştu.

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) belirlediği taban fiyatın yetersiz olduğunu ve arttırılması yönünde çağrıda bulunan Oğan, yeni tip koronavirüs ile Rusya- Ukrayna savaşında dahi bölgesinde kendi kendine yeten ülke olan Türkiye'nin bu özelliğinden uzaklaşacağını ileri sürdü.

Parti olarak 2028 sürecinde cumhurbaşkanlığı, parlamento ve sonrasında da belediyelere ciddi bir hazırlık yaptıklarına vurgu yapan Oğan, sosyal medyadan yapılan eleştirilere karşı ise şöyle konuştu:

"Vatan twitter'dan kurtarılmıyor. Vatan, sahada, meydanda kurtarılıyor. Bizler yokluk içerisinde bir avuç vatansever arkadaşımızla yola çıktık, ortaya hedefler koyduk ve bunları gerçekleştirdik. Dedik ki HDP'yi siyasi denklemden çıkaracağız, çıkardık mı arkadaşlar?. Türk milliyetçileri Türk siyasetinin merkezinde oturacak dedik, oturdu. Bu belediye seçimlerinde dışarıdan izledik. HDP hop yine siyasetin merkezine geldi. Bölücü zihniyete karşı cehennemin kapılarını kapattık arkadaşlar. Bizim her söylediğimizin altında derin bir mana vardır. Ben Türk milliyetçisiyim, vatan, bayrak, millet benim için önemlidir, Kudüs, Doğu Türkistan önemlidir diyen herkesin 2028 sürecinde bir araya gelmesi ve artık bir Türk milliyetçisi cumhurbaşkanı seçmesi en büyük arzum, en büyük isteğimdir. Bu süreç artık Turan'a gidelim diyenlerin, ne Amerika ne Rusya ne Çin, her şey Türklük için diyenlerin süreci olacaktır inşallah."

Program, Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Hakan Elvermez Yılmaz ve partili yöneticilerin katılımıyla açılış kurdelesi kesilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sinan Oğan: Vatan twitter'dan kurtarılmıyor, sahada kurtarılıyor - Son Dakika

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