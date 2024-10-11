Politika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkanlar'daki sorunu çok iyi anlıyor ve diyaloğun çözüm yolu olduğunu söylüyor. Balkanlar'daki en güçlü aktör Türkiye. Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. - BELGRAD