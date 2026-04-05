Sırbistan TürkAkım doğal gaz boru hattına sabotaj girişimini engellendi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan- Macaristan sınırı yakınlarında TürkAkım doğal gaz boru hattına yönelik bir sabotaj girişiminin engellendiğini açıkladı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Macaristan, Sırbistan, Türkiye ve Rusya, TürkAkım'ın korunması için önlem alacak" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın kuzeyinde Macaristan sınırındaki Kanjia Belediyesi yakınlarında TürkAkım doğal gaz boru hattının Balkanlar'daki uzantısı üzerinde patlayıcı düzenekler bulunduğunu açıkladı. Ülkenin hayati çıkarlarını hedef alan bir saldırı girişiminin engellendiğini duyuran Vucic, "İki sırt çantası ve çubuklar halinde iki büyük patlayıcı paketi bulundu. Bulduğumuz başka izler de var. Az önce durum hakkında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir görüşme gerçekleştirdim. Çünkü burada kesinti olsaydı Macaristan'ın gazsız kalırdı ve biz de Sırbistan'ın kuzeyinde gazsız kaldırdık" dedi.

"Acımasızca hesaplaşacağız"

Vucic, Macaristan Başbakanı Orban ile telefon görüşmesinde, Macar lideri incelemelere ilişkin bilgilendirdiğini söyledi. Vucic, doğal gaz boru hattını hedef alan patlayıcıların büyük zarara neden olma kapasitesine sahip güçlü patlayıcılar olduğunu açıkladı. Vucic, "Açıklayamayacağım bazı izler mevcut. Burası geniş bir alan ve büyük bir göl var. Bu yüzden uzun süren bir arama çalışması gerçekleştirildi ve helikopter birliklerinden de istifade edildi. Ancak açık ki, küresel yani jeopolitik oyunlar bizi rahat bırakmayacak. Bu yüzden harp hazırlık seviyemiz en üstte olmalı. Sırbistan'ın hayati altyapısını tehdit etmeyi düşünen herkesle acımasızca hesaplaşacağız. Acımasızca" dedi.

Patlayıcılar ABD üretimi

Sırp askeri istihbarat kurumu Askeri Güvenlik Ajansı (VBA) Direktörü Djuro Jovanovic ise askeri eğitim almış bir göçmenin gaz altyapısına sabotaj girişimine ilişkin bilgilere sahip olduğunu söyledi. Jovanovic, söz konusu kişinin arandığını ve ayrıca bulunan patlayıcılar üzerinde bunların ABD üretimi olduğunu gösteren bir işaret bulunduğunu söyledi.

Orban, Savunma Konseyi'ni acil olarak topladı

Macaristan Başbakanı Orban, Sırp liderle görüştüklerini doğrulayarak olay sonrasında Savunma Konseyi'ni acil topladı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından görüntülü bir açıklama yayınlayan Orban, TürkAkım boru hattını koruyan askeri güçlere takviye yapılacağını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e hızlı ve etkili tepkileri için teşekkür eden Orban, "Elde ettiğimiz bilgilere göre TürkAkım boru hattının (Sırbistan'ın kuzeyindeki) Voyvodina bölgesindeki bölümüne bir sabotaj planlandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı ile istişare ettim. Sırp makamlarının çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ettim. Sırplar, boru hattındaki koruma önlemlerini artırdı" dedi.

"Macaristan, Sırbistan, Türkiye ve Rusya, TürkAkım'ın korunması için önlem alacak"

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan askeri birimlerinin bugün erken saatlerde Sırbistan ile Macaristan'ı birbirine bağlayan kritik gaz altyapısı üzerinde bir patlayıcı düzenek ve onu aktive etmeye yönelik araçlar bulmasının ardından Macaristan, Sırbistan, Türkiye ve Rusya'nın TürkAkım doğal gaz boru hattını Avrupa boyunca korumak için kararlı önlemler alacaklarını açıkladı.

Handanovic, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile görüştü

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü açıklamada Szijjarto, olaya ilişkin olarak Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve adı açıklanmayan bir Rus Enerji Bakanlığı yetkilisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Szijjarto, görüşmede tarafların TürkAkım boru hattının son dönemde artan saldırılar nedeniyle her zamankinden daha güçlü bir şekilde fiziksel olarak korunması gerektiğinde mutabık kaldıklarını söyledi. Szijjarto, "Yakın temas halinde kalma konusunda anlaştık. Herkes kendi katkısını sağlayacak ve TürkAkım boru hattını Avrupa'daki tüm güzergahı boyunca koruyabilmek üzere kararlı önlemler alacak" dedi.

Szijjarto, TürkAkım'a yönelik sabotaj girişimini ise "Macaristan'ın egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'ya işaret etti

Szijjarto, açıklamalarında ayrıca Ukrayna'yı Rus petrolü ve gazının Avrupa'ya sevkiyatını engellemek için sert yöntemlere başvurmak ile suçladı. Szijjarto, "Ukraynalılar daha önce Kuzey Akım boru hattını havaya uçurdu. Patlamanın ardından bunun arkasında Rusların olduğunu söylediler. Bu ise biraz mantıksız, hatta tamamen mantıksız. Ruslar kendi boru hatlarını niçin havaya uçursun. Önce Rusları suçladılar fakat sonra bunu Ukraynalıların yaptığı ortaya çıktı. Ardından Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını kestiler. Sonra da Drujba (Dostluk) petrol boru hattını kapatarak Slovakya ve Macaristan'a petrol akışını durdurdular" dedi.

"Bu muhtemelen bir sahte bayrak operasyonu"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yöneltilen suçlamaları reddetti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınında bulunan patlayıcılarla ilgili olayın yanlış bir şekilde Ukrayna ile ilişkilendirilmesini kesinlikle reddediyoruz. Ukrayna'nın bununla hiçbir ilgisi yoktur. Bu, büyük ihtimalle Moskova'nın Macaristan'daki seçimlere yoğun müdahalesinin bir parçası olarak Rusya tarafından gerçekleştirilen bir sahte bayrak operasyonu" ifadelerini kullandı. - BELGRAD