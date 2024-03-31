Şırnak AK Parti Adayı Mehmet Yarka yeniden belediye başkanı seçildi

Şırnak AK Parti Adayı Mehmet Yarka yeniden belediye başkanlığını kazandı. Yeniden belediye başkanı seçilen Yarka seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa seslenerek teşekkür etti.
Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 48.77 oy alarak yeniden belediye başkanlığını kazandı. Yeniden belediye başkanı seçilen Yarka 5 yıl daha belediye başkanlığı görevini yürütecek. Seçim sonuçlarını duyan Şırnaklılar Mehmet Yarka'nın Sanat Sokağı'nda bulunan seçim bürosu önünde toplanarak kutlama yaptı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Başkan Yarka, "Gençlerin umudu, gençlerin ağabeyliğini, gençlerin babalığını yapacağım sözüm söz. Bu gençler seçim boyunca beni hiç yalnız bırakmadı. Sizlere minnettarım gençler, başımın tacısınız gençler. Geleceğimizsiniz gençler, sizleri çok seviyorum gençler. Bu gün yaklaşık 2,5 aya yakındır 31 Mart seçimlerinin kutlamasını yaptığımız başarı ile tekrar Şırnak Belediye Başkanı seçildim. Son zamanlar 2 dönem üst üste belediye başkanlığı yapan yoktu onu da tattırdınız bize. Neden? Çünkü Şırnak'a yapacağımız hizmetlerin bir kısmı yarım kalmıştı. Bunu her platformda söylüyordum. Mesele Mehmet Yarka meselesi değil, mesele Şırnak meselesi değil, mesele Arslan Tatar meselesi değil, mesele İbrahim Erkan meselesi değildir. Tek mesele Şırnak. Dün yine burada bir buluşma vardı. Bir buluşmaydı ama çok kalabalık ve çok büyük bir coşku vardı. O zaman demiştim, silahlar patlamasın silahlarımız zılgıt olsun. Sizlerden rica ediyorum, hiçbir taşkınlık yapmadan biraz sonra evimize gideceğiz. Bu gün Şırnak'ın kaybedeni yok. Şırnak'ın kazananı var. Şırnak kazandı. Her zaman dediğim gibi, seçim sonuçları birazdan kesinleşecek. Bizler de mazbatamızı aldıktan sonra sokak sokak tekrar hizmetlerimize devam edeceğiz. Biz her zaman dediğimiz gibi, bize oy veren oy vermeyen herkes bizim kardeşimizdir. Herkese hizmet edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kimse ile kavga etmeyeceğiz, birleştirici ruhumuz ile tek gayemiz Şırnak'a hizmet olacak" dedi. - ŞIRNAK
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, seçimlerde ittifak olmamasına rağmen 10 puan farkla Adana'da seçim kazanmanın değerini vurgulayarak, Adanalı kardeşlerine teşekkür etti. Karalar, Adana'yı bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapma iddiasında olduklarını belirtti.
Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Binası'nda partililerle buluştu. Büyükkılıç, seçilen başkanlara tebriklerini ileterek, şehrin iradesine saygı duyduğunu belirtti.
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
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