Şırnak'ta mevcut belediye başkanına destek yürüyüşü - Son Dakika
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Politika

Şırnak'ta mevcut belediye başkanına destek yürüyüşü

Şırnak'ta vatandaşlar, mevcut belediye başkanı Mehmet Yarka için destek yürüyüşü gerçekleştirdi. 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti adayı olan Yarka'ya destek amacıyla vatandaşlar meşaleler eşliğinde yürüdü.

02.03.2024 21:51  Güncelleme: 21:55
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Şırnak'ta mevcut belediye başkanına destek yürüyüşü

ŞIRNAK - Şırnak'ta vatandaşlar, mevcut belediye başkanı Mehmet Yarka için destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

31 Mart yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) aday gösterilen mevcut Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka için vatandaşlar, destek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Sanat Sokağı'nda bulunan seçim bürosuna kadar meşaleler eşliğinde yürüdü.

Burada vatandaşlara hitap eden belediye başkanı Mehmet Yarka, bundan 5 yıl önce seçimlerden 3 gün önce yine böyle kalabalık bir grup genç geldiğini hatırlatarak, vermiş oldukları destekle o zamanda bu işin bittiğini söylediğine değindi.

Rehavete kapılmadan kapı kapı dolaşıp çalışmaya devam edeceklerini belirten Yarka, kendisine dolusu çiçekler atıldığını, çok duygulandığını ifade ederek çiçeği öpüp cebine koyduktan sonra 31 Mart gecesi çıkarıp kendilerine göstereceğini kaydetti.

"2019 seçimlerinden beri söylüyorum, kadınlarımız ve gençlerimiz benim için ön plandadır" diyen Yarka, şöyle konuştu:

"Sizler bana çiçek verdiniz, Allah nasip ederse bu 5 yıl içinde Şırnak'ı çiçek gibi yapacağım. Bana 5 yıl daha devam şansı verildiğinde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim sadece Şırnak'ın ve bu gençlerin önünü açmak için çalışacağım. Çünkü bu gençlerimiz birçok sıkıntılar çekti. Bize reva mı bu? Ama görüyorum son 5 yıldır milletin yüzü gülüyor. Millet, ben evimde rahat yatıyorum diyor. Saha çıktığımızda gittiğimiz 12 mahallenin tamamında kadınlarımız, bacılarımız, çocuklarımız gelip bize sarılıyorlar. Bu, çalışmanın emaresidir."

Geçlere istihdam sağlanması gerektiğini aktaran Yarka, "Şırnak'ta TPAO, hastane, seracılık ve tekstil olmak üzere birçok alanda yatırım müjdesini şimdiden veriyorum. Bana bugün göstermiş olduğunuz destek bana çok moral verdi. 2019 seçimlerinde galip geldikten sonra şunu dedik 'bize oy veren vermeyen herkes oy vermiştir.' Bundan sonraki çalışmalarımızda böyle olacak" diye konuştu.

Kalabalık adına konuşma yapan Umut Saltan ise, Şırnak'ın gençleri olarak 2019 yılında hizmet yolunda teslim alınan memleketin 2029 yılına doğru ilerleterek, Mehmet Yarka'ya belediyecilik hizmetindeki rolü ve güveniyle devam ettireceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şırnak'ta mevcut belediye başkanına destek yürüyüşü - Son Dakika

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