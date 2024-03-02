Şırnak'ta mevcut belediye başkanına destek yürüyüşü
ŞIRNAK - Şırnak'ta vatandaşlar, mevcut belediye başkanı Mehmet Yarka için destek yürüyüşü gerçekleştirdi.
31 Mart yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) aday gösterilen mevcut Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka için vatandaşlar, destek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Sanat Sokağı'nda bulunan seçim bürosuna kadar meşaleler eşliğinde yürüdü.
Burada vatandaşlara hitap eden belediye başkanı Mehmet Yarka, bundan 5 yıl önce seçimlerden 3 gün önce yine böyle kalabalık bir grup genç geldiğini hatırlatarak, vermiş oldukları destekle o zamanda bu işin bittiğini söylediğine değindi.
Rehavete kapılmadan kapı kapı dolaşıp çalışmaya devam edeceklerini belirten Yarka, kendisine dolusu çiçekler atıldığını, çok duygulandığını ifade ederek çiçeği öpüp cebine koyduktan sonra 31 Mart gecesi çıkarıp kendilerine göstereceğini kaydetti.
"2019 seçimlerinden beri söylüyorum, kadınlarımız ve gençlerimiz benim için ön plandadır" diyen Yarka, şöyle konuştu:
"Sizler bana çiçek verdiniz, Allah nasip ederse bu 5 yıl içinde Şırnak'ı çiçek gibi yapacağım. Bana 5 yıl daha devam şansı verildiğinde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim sadece Şırnak'ın ve bu gençlerin önünü açmak için çalışacağım. Çünkü bu gençlerimiz birçok sıkıntılar çekti. Bize reva mı bu? Ama görüyorum son 5 yıldır milletin yüzü gülüyor. Millet, ben evimde rahat yatıyorum diyor. Saha çıktığımızda gittiğimiz 12 mahallenin tamamında kadınlarımız, bacılarımız, çocuklarımız gelip bize sarılıyorlar. Bu, çalışmanın emaresidir."
Geçlere istihdam sağlanması gerektiğini aktaran Yarka, "Şırnak'ta TPAO, hastane, seracılık ve tekstil olmak üzere birçok alanda yatırım müjdesini şimdiden veriyorum. Bana bugün göstermiş olduğunuz destek bana çok moral verdi. 2019 seçimlerinde galip geldikten sonra şunu dedik 'bize oy veren vermeyen herkes oy vermiştir.' Bundan sonraki çalışmalarımızda böyle olacak" diye konuştu.
Kalabalık adına konuşma yapan Umut Saltan ise, Şırnak'ın gençleri olarak 2019 yılında hizmet yolunda teslim alınan memleketin 2029 yılına doğru ilerleterek, Mehmet Yarka'ya belediyecilik hizmetindeki rolü ve güveniyle devam ettireceklerini söyledi.
Son Dakika › Politika › Şırnak'ta mevcut belediye başkanına destek yürüyüşü - Son Dakika
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Kurum, İstanbul'da büyüyen değişim dalgasını vurgulayarak, 31 Mart zaferini müjdeledi. Mitinge çok sayıda vatandaş katıldı ve Kurum, projelerini anlattı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in problemleriyle ilgili rahatsızlık duyduğunu belirterek, 31 Mart'ta güzel şeylerin altına imza atacak belediye başkanlarının seçilmesini arzuladığını söyledi. Bakan Tekin, Aliağa'da bir özel eğitim okulunun ihale sürecini başlattıklarını da ifade etti.
Türkiye'nin dört bir yanından emekli astsubaylar, özlük hakları için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Emekli astsubaylar, haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini belirtti. Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve diğer siyasi temsilciler de katıldı.
Çankırı Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkanı adayı İsmail Hakkı Esen, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen programda projelerini anlattı. Esen, 5 yıllık görev süresinde yapılan hizmetleri ve gelecek nesiller için ürettikleri projeleri anlattı. Ayrıca, yeni projelerini de katılımcılara tanıttı.
Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu vurgulayarak, liderlerinin ve ülkenin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirtti. AK Parti Belediye Başkan adayı Murat İkiz ise Havza'da sanayi ve turizme öncelik vereceklerini ve millete hizmeti amaçladıklarını söyledi.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya destek amacıyla vatandaşlar meşaleler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yarka, konuşmasında gençler ve kadınlar için çalışacağını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen etkinlikte yer alan stantları ziyaret etti. Fidan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile sohbet etti ve Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?