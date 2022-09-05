Siyasi parti ziyaretlerini sürdüren Gümrükçü'den "Ortak Akıl" vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

Siyasi parti ziyaretlerini sürdüren Gümrükçü'den "Ortak Akıl" vurgusu

05.09.2022 12:53
Siyasi parti ziyaretlerini sürdüren Gümrükçü'den "Ortak Akıl" vurgusu

Siyasi parti ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli'mizin bugünü ve geleceğiyle ilgili kararları hiç kimseyi dışlamadan ortak akılla almaya devam edeceğiz" dedi.

Siyasi parti ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli'mizin bugünü ve geleceğiyle ilgili kararları hiç kimseyi dışlamadan ortak akılla almaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir'deki siyasi partilerin ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesinin devam eden hizmet ve projeleriyle ilgili bilgi verdi. Parti teşkilatlarının talep ve önerilerini dinledi. Gümrükçü'nün, ziyaretlerine ilçede faaliyette bulunan tüm siyasi partiler ile devam edeceği bildirildi.

Başkan Gümrükçü: "Çiğli'de sen ben yok, biz varız"

Siyasi parti ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, "Belediye başkanı seçildiğim ilk gün parti rozetimi çıkardım ve Çiğli'ye en iyi hizmeti vermek için çalışacağımın sözünü verdim. Bundan dolayı da Çiğli'ye hizmet etmeyi siyaset üstü bir noktada tutuyorum. Gerek belediye meclisimizde gerekse sahada hiçbir ideolojik ayrım gözetmeksizin iş birliği içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. Enerjimizi kısır siyasi tartışmalara değil Çiğli'nin gelişimine, değişimine ve dönüşümüne harcıyoruz. İlçemizde temsilciliği bulunan bütün siyasi parti başkanlıklarını ziyaret ediyorum. Çalışmalarımızı anlatıyorum. Talep ve önerilerini, varsa kendilerine gelen şikayetleri dinliyorum. Çiğli'yi ortak akılla çok daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

YORUMLAR
500
Karaburun'da su altının güzellikleri gece dalışıyla keşfediliyor Karaburun'da su altının güzellikleri gece dalışıyla keşfediliyor Çiğli Tramvay Hattında Yoğun Mesai Çiğli Tramvay Hattında Yoğun Mesai
Kaynak: İHA

Hizb-i İslami Partisi, Çiğli Belediyesi, Hisarcık, İzmir, Çiğli, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Siyasi parti ziyaretlerini sürdüren Gümrükçü'den 'Ortak Akıl' vurgusu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 19:25:25. #1.12#
SON DAKİKA: Siyasi parti ziyaretlerini sürdüren Gümrükçü'den "Ortak Akıl" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement