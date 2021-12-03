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Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor! - Son Dakika

Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor!

03.12.2021 09:42
Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor!

AK Parti ilee MHP'nin üzerinde çalıştığı ve "erken seçim" tartışmasının da önünü kapayacağı belirtilen seçim yasalarındaki değişiklik mart ayında TBMM'ye gelecek.

İktidar cephesi, bu adımın "erken seçim" tartışmalarının da önünü kapayacağını belirtirken, Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY) 15 maddenin değişeceği kaydediliyor. "Yüzde 7 seçim barajının" yanı sıra "milletvekillerinin seçildiği partiden istifasının zorlaştıran" ve "istifa eden vekillerin 20 sayısını bulsa bile grup kuramamasına" ilişkin hükümlerin düzenlemede yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SPY için TBMM'nin açılışından önce "Açıldığında Meclis gündemine gelecek" ifadelerini kullanmıştı. TBMM'nin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte kulislerde de "Neden hâlâ gelmedi" soruları soruluyordu. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, düzenleme mart ayında Meclis'e gelecek. SPY'deki 15 maddede değişiklik öngörüldüğü, bu değişikliklerden en önemlilerinden birinin "milletvekili transferini" düzenleyen madde olduğuna dikkat çekiliyor.

ÖDÜNÇ MİLLETVEKİLİNE ENGEL

Söz konusu düzenlemenin " MHP'nin isteği üzerine" yasal düzenlemeye eklendiği kaydedilirken, MHP 2018 seçimlerinde, CHP'nin, İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlamak üzere 15 milletvekilini "ödünç vermesi"ne tepki göstermişti. SPY'de yapılan düzenlemede anayasa hükmü gereğince 20 milletvekili çıkaran siyasi partiler grup kurabilecek ancak seçildikleri partilerden istifa eden milletvekillerine "aynı olanak" tanınmayacak. Milletvekilleri partilerinden istifa edip, 20 sandalye sayısına ulaşsa bile "grup kuramayacak." Ayrıca bir milletvekilinin "ancak seçildikten belli bir süre sonra partisinden istifa edebileceğine" yönelik düzenlemenin de yasaya eklendiği belirtiliyor.

BARAJ YÜZDE 7

TBMM'ye mart ayında sevk edilecek yasa teklifinde "baraj yüzde 7"ye düşürülüyor. Ayrıca SPY'deki düzenleme ile il ve ilçe seçim kurulları başkanlarının atanmasına yönelik de maddeler bulunduğu ifade ediliyor. Teklifin önce liderlere sunulacağı belirtiliyor.

Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor!

Siyasi Partiler Yasasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor! - Son Dakika
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