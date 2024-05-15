Söke Belediyesi, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorunları dinliyor - Son Dakika
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Politika

Söke Belediyesi, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorunları dinliyor

Söke Belediyesi, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorunları dinliyor

Söke Belediyesi Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorunları yerinde dinliyor. Ziyaretlerde ihtiyaçlar tespit edilerek hızlı çözümler üretilmeye çalışılıyor.

15.05.2024 14:41  Güncelleme: 14:44
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Söke Belediyesi Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan önderliğinde 'Çözüm odaklı belediyecilik' parolasıyla çalışmalarına, seçim sonrası da kaldığı yerden devam ediyor. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorunları yerinde dinliyor.

Ziyaretlerde Başkan Yardımcısı Yağız Pulukçu'ya Muhtarlar Müdürü Velittin Tekeli başta olmak üzere ilgili birim müdürleri de eşlik ederken; mahallelerdeki ihtiyaçları tespit etmek üzere kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yeniköy, Burunköy ve Bağarası'ndan başlayan ziyaretler, Güllübahçe, Akçakonak, Atburgazı, Yuvaca ve Doğanbey mahalleleri güzergahında devam etti. Söke Belediyesi mahallelerde karşılaşılan sorunları doğrudan yerinde tespit ediyor ve ilgili müdürlüklere ileterek hızlı çözümler üretmeye çalışıyor.

Söke Belediyesi'nin başlattığı bu çalışma, muhtarlar ve mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılanıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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