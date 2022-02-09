Üye Girişi
Soma Belediyesinden örnek alınacak karar - Son Dakika

Soma Belediyesinden örnek alınacak karar

09.02.2022 07:12
Soma Belediyesinden örnek alınacak karar

Soma Belediyesi kuruluşu Soma Bel A.Ş. bünyesinde 696 sayılı KHK ile çalışmakta olan 32 uzman ve teknik kariyerine haiz personeller 01.02.2022 tarih ve 22 no'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre "Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel" statüsüne geçirildi.

Soma Belediyesi kuruluşu Soma Bel A.Ş. bünyesinde 696 sayılı KHK ile çalışmakta olan 32 uzman ve teknik kariyerine haiz personeller 01.02.2022 tarih ve 22 no'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre "Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel" statüsüne geçirildi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup yaptığı açıklamada, "Belediyemiz şirketi bünyesinde çalışmakta olan uzman ve teknik personellerimizi aldığımız meclis kararı ile Sözleşmeli Personel statüsüne geçirdik. Bunu kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması amacıyla yaptık. Bu personellerimizin önceki süreçte çalıştıkları statüde geçen sürelerine ait hak kaybı olmayacaktır. Biz yaklaşık 400 personeli ile Somalı Hemşerilerimize hizmet eden yerel yönetim kuruluşuyuz. Personellerimizin her biri bizim için önemli ve değerlidir. Onların aileleri bizim de ailemiz. Önümüzdeki günlerde 4857 sayılı kanuna tabi çalışan personellerimiz için Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili güzel haberlerimiz olacak. Buradan bu süreçte emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve belediye meclis üyelerimize de bana verdikleri destek ve yetki için ayrıca teşekkür ediyorum. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500

Kanun Hükmünde Kararname, Soma Belediyesi, Ali Tulup, Soma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Soma Belediyesinden örnek alınacak karar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 SMA hastalarının talepleri olumlu sonuç verdi! İlaç giderleri SGK tarafından ödenecek
00:48 Galibiyet hasreti 2 maça yükseldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si adeta komada
00:43 Moskova, Macron'un sözlerini yalanladı! "Putin gerilimi artırmama sözü verdi" lafı gerçek değilmiş
00:30 Yılın bomba transferi! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor
00:28 Sakarya'da feci kaza! 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobil birbirine girdi, 12 kişi yaralandı
00:09 Kar yağışı okulları tatil etti! 8 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi
23:54 Canlı yayında konuştu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman çok sinirlendi
23:50 Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu: Kullandığınız cümle adaylığınızın ilanı gibi yorumlandı, ne dersiniz?
23:43 Halil Falyalı suikastına CHP'den ilk açıklama: Susurluk dönemi geri geldi
23:25 Ramazan Civelek, kritik gol vuruşunu yaptığı o anı anlattı: Ne olduğunu anlamadım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 07:18:24. #1.13#
SON DAKİKA: Soma Belediyesinden örnek alınacak karar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement