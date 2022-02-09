Soma Belediyesinden örnek alınacak karar - Son Dakika

Soma Belediyesi kuruluşu Soma Bel A.Ş. bünyesinde 696 sayılı KHK ile çalışmakta olan 32 uzman ve teknik kariyerine haiz personeller 01.02.2022 tarih ve 22 no'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre "Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel" statüsüne geçirildi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup yaptığı açıklamada, "Belediyemiz şirketi bünyesinde çalışmakta olan uzman ve teknik personellerimizi aldığımız meclis kararı ile Sözleşmeli Personel statüsüne geçirdik. Bunu kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması amacıyla yaptık. Bu personellerimizin önceki süreçte çalıştıkları statüde geçen sürelerine ait hak kaybı olmayacaktır. Biz yaklaşık 400 personeli ile Somalı Hemşerilerimize hizmet eden yerel yönetim kuruluşuyuz. Personellerimizin her biri bizim için önemli ve değerlidir. Onların aileleri bizim de ailemiz. Önümüzdeki günlerde 4857 sayılı kanuna tabi çalışan personellerimiz için Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili güzel haberlerimiz olacak. Buradan bu süreçte emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve belediye meclis üyelerimize de bana verdikleri destek ve yetki için ayrıca teşekkür ediyorum. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA