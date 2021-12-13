Son dakika! Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Bütçeler üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, insanlık tarihi boyunca sosyal süreçlerin birleşimi olarak karşılarına çıkan kültürün, her millet açısından farklı değerlendirildiğini belirterek, "Bu durumun sebebi, insanoğlunun tarihsel serüveninde farklı inançlara ve ideolojilere bağlılığıyla ilgilidir. Ülkemiz farklı medeniyetlere, dolayısıyla, farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır; zengin topraklardır. Fakat kültüre verilen değer turizmin gölgesinde kalmaktadır. Kültür, turizm gibi sadece maddiyata odaklı değil, geleceğimiz için de değerlidir." dedi.

Bu nedenle kültür ve turizmin birbirinden ayrılarak ayrı birer bakanlık oluşturulması gerektiğini dile getiren Çakırlar, kültür ve sanatın gelişmesine de o zaman katkı sağlanabileceğini söyledi.

Çakırlar, Kapadokya Alan Başkanlığıyla ilgili bazı sorunlara değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgede yaşayan insanlarımız, ayrımcı yaklaşımlardan şikayet etmekte; siyasi nüfuz sahibi kişilerin aykırı yapılarına dokunulmadığı, nüfuz sahibi olmayan insanların binalarının da yıkıldığı ifade edilmekte. Verilen rakamlara göre 395 yıkım kararı alınmış; bunların tamamı yıkılmış mıdır veya yıkılmayan var mıdır? Bunların yanında, jeolojik, jeomorfolojik dokunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması için kurulan alan başkanlığı, doğal yapıya uygun olmayan yapılara yol açmaktadır."

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, haber alma, basın ve ifade özgürlüklerinin önemine işaret ederek, "Basın aslında demokrasinin dördüncü kuvveti. Vatandaşlarımızın demokratik tercihlerini doğru yapabilmeleri için, bu dördüncü gücün bağımsız ve etkili çalışabilmesi lazım. En üzücü yanı, RTÜK bu değerleri korumak ve demokrasiyi çalışır kılmak için kurulmuş bir kurum ama kuruluş amacından bambaşka bir yere gelmiş ve demokrasinin aslında diğer parametreleri gibi, sizin iktidarınızda bu da buruşturulmuş ve çöpe atılmış." görüşünü savundu.

Cesur, RTÜK'ün muhalif medyayı baskılama aracı haline dönüştüğünü ileri sürdü.

"Siz bu faize öderken mi karşısınız, verirken mi karşısınız"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin iktidara geldiğinde, fakirliğin olmadığı bir ülke vaadinde bulunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Simit hesabı yaparken, kendinizden önceki iktidarları ilzam ederken 'Size simidi çok gören bir iktidar var. Biz size hak ettiğinizi verecek, alın terinizle huzur içinde yaşayacağınız bir ülke kuracağız' diyordunuz. Devriiktidarınızın 20. senesinde yarım simit satılıyor. Bugün biz konuşurken dolar kuru taksimetre gibi yükseliyor, müdahalelerimize rağmen durdurulamıyor. Kamunun borç stoku artmış; faize 240 milyar ödemişsiniz. Bizimkiler faize karşı olduklarını açıklıyorlar, Tayyip Bey faize karşı olduğunu açıklıyor, sanki bu memlekette faizi savunan varmış gibi, sanki bu memlekette 'ne kadar çok faiz verirsek o kadar iyi olur' diyen varmış gibi. 20 yıllık iktidarınızda 516 milyar dolar faiz ödemişseniz siz bu faize, öderken mi karşısınız, verirken mi karşısınız, ne zaman karşısınız?"

"Gerçek ile sanrı arasındaki fark büyüdükçe felaket yaklaşır"

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ise Dışişleri Bakanlığı bütçesinin bugün itibarıyla, komisyona geldiği güne göre dolar ve avro bazında yaklaşık yüzde 35 azaldığını belirterek, "Harcamalarının çok önemli bir kısmını döviz cinsinden yapan Dışişleri Bakanlığının bu açığının telafi edilmesini diliyorum." diye konuştu.

Ekonomik kriz hızla derinleşirken uluslararası ilişkilerde de durumun giderek daha vahim bir hal aldığını öne süren Sezgin, "Dış politikadan bahsedemiyorum, zira dış politika yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirir, böyle bir yaklaşımdan maalesef yoksunuz. İktidar sözcülerinin dilinde varsa yoksa boş hamaset; gerçek ile sanrı arasındaki fark büyüdükçe felaket yaklaşır." ifadesini kullandı.

Sezgin, dünyada ve bölgede yaşanan bazı gelişmeleri anlattı.