Üye Girişi
Son dakika! Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Son dakika! Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

13.12.2021 18:39
Son dakika! Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Son dakika haber... TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.

TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Bütçeler üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, insanlık tarihi boyunca sosyal süreçlerin birleşimi olarak karşılarına çıkan kültürün, her millet açısından farklı değerlendirildiğini belirterek, "Bu durumun sebebi, insanoğlunun tarihsel serüveninde farklı inançlara ve ideolojilere bağlılığıyla ilgilidir. Ülkemiz farklı medeniyetlere, dolayısıyla, farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır; zengin topraklardır. Fakat kültüre verilen değer turizmin gölgesinde kalmaktadır. Kültür, turizm gibi sadece maddiyata odaklı değil, geleceğimiz için de değerlidir." dedi.

Bu nedenle kültür ve turizmin birbirinden ayrılarak ayrı birer bakanlık oluşturulması gerektiğini dile getiren Çakırlar, kültür ve sanatın gelişmesine de o zaman katkı sağlanabileceğini söyledi.

Çakırlar, Kapadokya Alan Başkanlığıyla ilgili bazı sorunlara değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgede yaşayan insanlarımız, ayrımcı yaklaşımlardan şikayet etmekte; siyasi nüfuz sahibi kişilerin aykırı yapılarına dokunulmadığı, nüfuz sahibi olmayan insanların binalarının da yıkıldığı ifade edilmekte. Verilen rakamlara göre 395 yıkım kararı alınmış; bunların tamamı yıkılmış mıdır veya yıkılmayan var mıdır? Bunların yanında, jeolojik, jeomorfolojik dokunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması için kurulan alan başkanlığı, doğal yapıya uygun olmayan yapılara yol açmaktadır."

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, haber alma, basın ve ifade özgürlüklerinin önemine işaret ederek, "Basın aslında demokrasinin dördüncü kuvveti. Vatandaşlarımızın demokratik tercihlerini doğru yapabilmeleri için, bu dördüncü gücün bağımsız ve etkili çalışabilmesi lazım. En üzücü yanı, RTÜK bu değerleri korumak ve demokrasiyi çalışır kılmak için kurulmuş bir kurum ama kuruluş amacından bambaşka bir yere gelmiş ve demokrasinin aslında diğer parametreleri gibi, sizin iktidarınızda bu da buruşturulmuş ve çöpe atılmış." görüşünü savundu.

Cesur, RTÜK'ün muhalif medyayı baskılama aracı haline dönüştüğünü ileri sürdü.

"Siz bu faize öderken mi karşısınız, verirken mi karşısınız"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin iktidara geldiğinde, fakirliğin olmadığı bir ülke vaadinde bulunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Simit hesabı yaparken, kendinizden önceki iktidarları ilzam ederken 'Size simidi çok gören bir iktidar var. Biz size hak ettiğinizi verecek, alın terinizle huzur içinde yaşayacağınız bir ülke kuracağız' diyordunuz. Devriiktidarınızın 20. senesinde yarım simit satılıyor. Bugün biz konuşurken dolar kuru taksimetre gibi yükseliyor, müdahalelerimize rağmen durdurulamıyor. Kamunun borç stoku artmış; faize 240 milyar ödemişsiniz. Bizimkiler faize karşı olduklarını açıklıyorlar, Tayyip Bey faize karşı olduğunu açıklıyor, sanki bu memlekette faizi savunan varmış gibi, sanki bu memlekette 'ne kadar çok faiz verirsek o kadar iyi olur' diyen varmış gibi. 20 yıllık iktidarınızda 516 milyar dolar faiz ödemişseniz siz bu faize, öderken mi karşısınız, verirken mi karşısınız, ne zaman karşısınız?"

"Gerçek ile sanrı arasındaki fark büyüdükçe felaket yaklaşır"

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ise Dışişleri Bakanlığı bütçesinin bugün itibarıyla, komisyona geldiği güne göre dolar ve avro bazında yaklaşık yüzde 35 azaldığını belirterek, "Harcamalarının çok önemli bir kısmını döviz cinsinden yapan Dışişleri Bakanlığının bu açığının telafi edilmesini diliyorum." diye konuştu.

Ekonomik kriz hızla derinleşirken uluslararası ilişkilerde de durumun giderek daha vahim bir hal aldığını öne süren Sezgin, "Dış politikadan bahsedemiyorum, zira dış politika yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirir, böyle bir yaklaşımdan maalesef yoksunuz. İktidar sözcülerinin dilinde varsa yoksa boş hamaset; gerçek ile sanrı arasındaki fark büyüdükçe felaket yaklaşır." ifadesini kullandı.

Sezgin, dünyada ve bölgede yaşanan bazı gelişmeleri anlattı.

Dışişleri Bakanlığı, İYİ Parti, Turizm, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz
Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da 17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu 17:06 Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti 15:37 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü

Son Dakika Haberleri
18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor
18:01 Bu görüntülerin uzaylılara ait olduğu iddia ediiliyor
17:53 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz
17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da
17:23 Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi
17:21 Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler
17:13 Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi
17:05 Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:01 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı
16:58 Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
"İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi         
15:37
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 18:48:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement