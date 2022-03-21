Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi

21.03.2022 17:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, AK Parti Genel Merkezi'nde Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti. Erdoğan, kabule ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel gereksinimli tüm yavrularımız ile onların fedakar ailelerine en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Dünyamız varlığınızla daha zengin, daha özel, daha güzel. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gereksinimli sporcularla bir araya geldi
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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