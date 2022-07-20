Son dakika haber: Silah taşıyan Rus kargo gemisine Hindistan'da el kondu

Hindistan ordusuna silah taşıyan Rus kargo gemisine Hindistan'ın Cochin limanında el konduğu duyuruldu.

Hindistan'da, silah taşıyan Rus kargo gemisine el kondu. Estonya merkezli Bunker Partner OÜ şirketi tarafından Rus kargo gemisi VV MAUA-I hakkında 23 bin 503 dolar değerindeki yakıt ücretini ödemediği nedeniyle açılan davada, Kerala Eyaleti Yüksek Mahkemesi gemiye el konulması gerektiğini açıkladı. Kararın ardından, Hindistan'a silah taşıyan Rus kargo gemisi, Kerala eyaletinin Cochin limanında kıyıya çekildi. El konulan gemideki silahların mahkeme kararı doğrultusunda boşaltılmasına izin verilirken, Hindistan ordusu için gemiye yüklenen silahların sevkiyatının tamamlanabileceği de öğrenildi.

Rusya'dan açıklama geldi

Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hindistan Silahlı Kuvvetleri için askeri bir kargonun teslim edildiği Hindistan'ın Cochin Limanı'nda bir Rus gemisine el konulduğu biliniyor. Olayın koşulları hakkında resmi bir açıklama için Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Diplomatik departmandan Rus armatör ve mürettebatın haklarına koşulsuz riayet edilmesini sağlaması istendi" denildi. - YENİ DELHİ