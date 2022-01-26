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Son dakika haberi! Bakan Yanık: 5 yılda konukevlerinden 365 bin 290 kişi hizmet aldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Yanık: 5 yılda konukevlerinden 365 bin 290 kişi hizmet aldı

26.01.2022 12:28
Son dakika haberi! Bakan Yanık: 5 yılda konukevlerinden 365 bin 290 kişi hizmet aldı

Gelen son dakika haberine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konukevlerinden son 5 yıl içinde 225 bin 930 kadın ve beraberindeki 139 bin 360 çocuk olmak üzere 365 bin 290 kişinin hizmet aldığını bildirdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konukevlerinden son 5 yıl içinde 225 bin 930 kadın ve beraberindeki 139 bin 360 çocuk olmak üzere 365 bin 290 kişinin hizmet aldığını bildirdi.

Bakan Yanık, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 'Kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın konukevlerine' ilişkin soru önergesine cevap verdi. Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüldüğünü belirterek, "Toplumun tüm kesimlerinin önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde ortak ve kararlı bir şekilde yer alması önemlidir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, mağdurların etkin korunmasını sağlamak üzere teknik yöntemle takip pilot uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan 'İş birliği protokolü' ile Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulu elektronik izleme sistemi alt yapısı ve elektronik kelepçe cihazlarının kullanıldığı sistem ile şiddet uygulayan ve şiddet mağduru birlikte takip edilmiştir. 2015 yılında başlanan elektronik kelepçe pilot uygulaması, 2017 yılında imzalanan 2 yılı kapsayan protokol ile Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Antalya illerine Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerine yaygınlaştırılmıştır. 30 Haziran 2019 tarihinde yenilenen protokol ile de elektronik kelepçe uygulaması 2 yıl süreyle uzatılmış olup Adana, Aydın, Denizli, Eskişehir, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon olmak üzere 9 ile daha yaygınlaştırılmış olup, toplamda 15 ilde uygulanmıştır" denildi.

Pilot uygulamanın İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ülke geneline yaygınlaştırılmasına yönelik teknik alt yapı çalışmalarının tamamlandığını aktaran Bakan Yanık, "25 Ocak 2021 tarihinde teknik yöntemlerle takip işlemleri 81 ilde uygulanmaktadır" ifadesini kullandı.Bakan Yanık ayrıca, Ocak 2016-Kasım 2021 tarihleri arasında Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden 225 bin 930 kadın ve beraberindeki 139 bin 360 çocuk olmak üzere toplam 365 bin 290 kişinin hizmet aldığını belirtti.NÜFUSU 100 BİNİ GEÇEN BELEDİYELER KONUKEVİ AÇABİLİYOR

Bakan Yanık, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere nüfusu 100 bini geçen belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol almaları ile barınma ihtiyacı bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara destek olmaları amacıyla daha fazla kadın konukevi açmaları gerektiğini belirterek, "Bu kapsamda daha fazla belediyenin kadın konukevi açmasına yönelik olarak Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği ile iş birliği çalışmaları geliştirilerek yürütülmekte, kadın konukevi açmak isteyen belediyelere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir" dedi.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Derya Yanık, Pilot, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Bakan Yanık: 5 yılda konukevlerinden 365 bin 290 kişi hizmet aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Yanık: 5 yılda konukevlerinden 365 bin 290 kişi hizmet aldı - Son Dakika
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