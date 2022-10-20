"Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: AA

TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına tepki Açıklaması - Son Dakika

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