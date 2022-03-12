Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

12.03.2022 00:58
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Akar tarafından can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemi vurgulandı. Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi" denildi. - ANKARA

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Hulusi Akar, Ukrayna, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü - Son Dakika


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