Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Luhansk operasyonu Lisiçansk'ın özgürleştirilmesiyle tamamlandı" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Luhansk operasyonu Lisiçansk'ın özgürleştirilmesiyle tamamlandı"

04.07.2022 16:24
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Luhansk operasyonu Lisiçansk'ın özgürleştirilmesiyle tamamlandı"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki askeri operasyonlara dair verdiği raporunda, "Luhansk operasyonu Lisiçansk'ın özgürleştirilmesiyle tamamlandı" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki askeri operasyonlara dair verdiği raporunda, "Luhansk operasyonu Lisiçansk'ın özgürleştirilmesiyle tamamlandı" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'daki askeri operasyonlara dair rapor sundu. Rus ordusunun Luhansk bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarla ilgili bilgiler aktaran Şoygu,"19 Haziran tarihinde General Lapin komutasında merkezi askeri güçler Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin ikinci kolordu birlikleriyle, Komutan Surovikin komutasındaki güney grubu birlikleriyle, Luhansk Halk Cumhuriyeti topraklarını kurtarmak için operasyonlar başlattı" dedi.

Luhansk bölgesindeki Lisiçansk kentini de aldıklarını ifade eden Şoygu, "İki hafta boyunca düşmanlar, Gorskiy, Lisiçansk ve Severodonetsk'te kuşatma altına alındı ve etkisiz hale getirildi. 25 yerleşim birimi kontrol altına alınmış olup bunların en büyükleri Severodonetsk, Zolotoye, Gorskoye, Volçeyarovka. Operasyon, dün LHC'nin en büyük kentlerinden biri olan Lisiçansk'ın özgürleştirilmesiyle tamamlandı" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLAR SIRASINDA 670 KİLOMETRELİK BİR ALAN ELE GEÇİRİLDİ"

Rus ordusunun Luhansk'taki operasyonları sırasında Ukrayna ordusuna da ağır kayıplar verdirdiklerini aktaran Şoygu, "Operasyonlar sırasında 670 kilometrelik bir alan ele geçirildi. 2 bin 218 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi ve 196 tank ve askeri araç, 12 uçak, 1 helikopter, 69 insansız hava aracı, 6 uzun menzilli roket sistemi, 97 adet roket atar sistemi, 166 adet topçu sistemleriyle 216 adet muhtelif askeri araçlar imha edildi" dedi.

PUTİN, KOMUTANLARI VE ASKERLERİ TEBRİK ETTİ

Şoygu'nun raporu sunmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birliklerin başındaki komutanları ve Rus askerlerini tebrik ederek, "Onlar anavatanlarının özgürleştirilmesi sırasında aktif şekilde hareket ettiler, kelimenin tam anlamıyla cesaret ve kahramanlık sergilediler. Hepinizi kutluyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Luhansk yönünde silahlı faaliyetlere katılan başarı ve zafer elde eden birlikler mutlaka dinlenmeli. Askeri imkan ve kabiliyetlerini artırmalı. Doğu ve Batı grupları da dahil diğer birlikler, daha önce onaylanan plan dahilinde görevlerini yerine getirmeli" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak – İHA)

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Kaynak: İHA

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