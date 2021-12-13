TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşmelerine başlandı.

Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri! Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı - Son Dakika

Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!