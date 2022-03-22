Son dakika haberleri... HDP'li Eksik'ten Iğdır S Tipi Cezaevindeki ölümlere ilişkin inceleme talebi - Son Dakika

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Iğdır S Tipi Cezaevinde dün yaşamını yitiren bir mahkumun tek kişilik odada kaldığını iddia ederek, bu cezaevine TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'ndan bir heyetin gitmesi gerektiğini söyledi.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Iğdır S Tipi Cezaevinde yaklaşık 80 odanın tek kişilik olduğunu belirterek, "Cezaevi idaresi ile yaptığım görüşmede, bu tür tekli oda sisteminin çok ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını ifade ettim. Bakanlık yetkililerini de bu konuda uyardım. Tüm uyarılarımıza rağmen bu sistem devam ettirildi. Maalesef dün Iğdır S Tipi Cezaevinde bulunan bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini öğrendik. Son iki ayda iki mahpusun Iğdır S Tipi Cezaevinde yaşamını yitirdiği bilgisi bize ulaştı." diye konuştu.

Dün yaşamını yitiren 28 yaşındaki gencin de tek kişilik odada tutulduğunu ileri süren Eksik, "Her iki mahkumun ailesi de Iğdır S Tipi Cezaevinde gerçekleşen bu iki ölümün şüpheli olduğu, bir infaz olduğu iddiasında bulunmaktalar." ifadelerini kullandı.

Eksik, hiçbir yetkilinin konuyla ilgili açıklama yapmadığını belirterek, "Hukuk dışı tecrit sistemi, tüm Türkiye'ye uygulanıyor ve bugün de bu sistem can alıyor. Derhal Iğdır S Tipi Cezaevine, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'ndan bir heyet gitmeli ve orada bu ilkel yöntemi devam ettiren sisteme son verilmeli. Yaşamını yitiren iki mahpusla ilgili soruşturma başlatılmalı." dedi.