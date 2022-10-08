Son dakika haberleri | Remzi Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu davasının peşini asla bırakmayacağız - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Remzi Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu davasının peşini asla bırakmayacağız

08.10.2022 17:24
Son dakika haberleri | Remzi Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu davasının peşini asla bırakmayacağız

Son dakika haberler: MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum, Muhsin Yazıcıoğlu davası birileri tarafından kamuoyuna dönük 'mahkeme var mı var, dava görülüyor mu görülüyor' havasına bürünmüş şekildedir.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum, Muhsin Yazıcıoğlu davası birileri tarafından kamuoyuna dönük 'mahkeme var mı var, dava görülüyor mu görülüyor' havasına bürünmüş şekildedir. Dava adam gibi görülsün, göz boyanmasın. Türk milleti, 'Muhsin Yazıcıoğlu göz göre göre öldürüldü' derken sizlerin 'kaza' demesinin hiçbir manası yok. Yetkililere sesleniyorum, 'nasıl kaza olduğunu çıkın anlatın.' Bu davanın peşini asla ve asla bırakmayacağız" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta görülen Muhsin Yazıcıoğlu davasına katıldıklarını söyledi. Çayır, "Ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum, bu dava birileri tarafından kamuoyuna dönük 'mahkeme var mı var, dava görülüyor mu görülüyor' havasına bürünmüş şekildedir. Suikast davası açılmıyor, bununla ilgili herhangi bir iddianame söz konusu değil. Dava açılmış değil. Hırsızlık davası görülüyor. Bizimle, Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevenlerle ve Türk milleti ile ne yazık ki dalga geçiliyor. Biz bunun böyle devam etmeyeceğini Türk toplumuna söylemek istiyoruz. Dava adam gibi görülsün, göz boyanmasın. Türk milleti, 'Muhsin Yazıcıoğlu göz göre göre öldürüldü' derken sizlerin 'kaza' demesinin hiçbir manası yok. Yetkililere sesleniyorum, 'nasıl kaza olduğunu çıkın anlatın.' Bu davanın peşini asla ve asla bırakmayacağız" diye konuştu.

'BU KÖHNE DÜZENİ YOK EDECEĞİZ'

Çayır, ekonomide yaşanan sıkıntılar ile ilgili, "Milletimiz günlük yaşıyor. Evine, mutfağına, çocuğuna götürecek rızık peşinde iken, sadece bu iktidar değil ne yazık ki, bütün iktidarlar kendilerini, çevrelerini, partilerini düşünmüşler. Şu anda çukurda olmamızın temel sebeplerinden biri de bu. Biz milletin, insanların önceliğini ortaya koyup yardım etmek varken siyasetimizi, partimizi, siyasi anlayışımızı bu yönde kullanmamız gerekirken kendimiz, partimiz için çaba sarfetmişiz; geçmişin aynısını devam ettirmişiz. Bu köhne düzeni yok edeceğiz. Ey Türk milleti, Milli Yol sizin geleceğinizdir. Birileri bizi yok saymaya çalışsa da, üstümüzü örtmeye, sesimizi kısmaya çalışsa da inanın yapamayacaklar. Buna engel olamayacaklar. Güneşin doğuşunu kim engelleyebilmiş, güneş doğacak. Başka şansı yok. Sahicilikten, dürüstlükten, samimiyetten daha büyük silah yoktur. Milli Yol hareket samimiyet hareketidir. Bu hareket milletin sevdasıdır" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Remzi Çayır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Remzi Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu davasının peşini asla bırakmayacağız - Son Dakika

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