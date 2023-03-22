HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan beklenen açıklama geldi: Aday çıkarmayacağız - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan beklenen açıklama geldi: Aday çıkarmayacağız

22.03.2023 12:03

Emek ve Özgürlük İttifakı, bileşenlerin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin ardından aldıkları kararı duyurdu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Aday çıkarmayacağız." şeklinde konuştu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala ittifak çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, art arda siyasi parti yetkilileriyle bir araya geldi. Bunlardan biri de Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan partiler oldu.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Bu kapsamda CHP lideri en son HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün de ittifakı oluşturan parti yetkilileri bir araya gelerek seçimle ilgili aldıkları kararı duyurdu.

"15 MAYIS SABAHINA UMUTLA UYANACAĞIZ"

Seçimde ittifak olarak aday çıkarmayacaklarını duyuran HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şunları söyledi: "Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine 2 aydan az zaman geldi. Tarihsel bir andan geçiyoruz. Yaşadığımız çoklu sorunları, çözümsüzlük ve ağır bunalım derinleşmektedir. AKP MHP iktidarı toplumun bugününü çalmıştır, yarınını tehdit etmektedir. Ülke ve toplum olarak 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız. Demokratik değişimi gerçekleştirecek güçlerin parlamentoda çoğunluğu kazandığı, Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm için Meclis'in asli irade olarak görüldüğü, muhatapların şeffaf diyalog ekseninde özgür tartışma yürütebildiği, yurttaşların eşit ve özgür bir gelecek kuracağı günler, insanların özlem ve talebidir. Kadın özgürlükçü bir yaşam kuracağız, tüm alanlarda özgür olacakları yarınların teminatı biziz.

"ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ"

İttifakımız, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe sokacak, kadınların kazanımlarını Anayasal güvence altına almak için mücadele edecek. Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolu, Meclis'te emek, adalet ve barışta ısrar edenlerin demokratik değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek olanların, bizlerin, önemli bir gücü elde etmesinden geçmektedir.Tek adam sistemi ve restorasyon arasında sıkıştırılmak istenen halkımızın gerçek alternatifi biziz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesi için, yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız."

YORUMLAR (38)
  • ertuğrul şahin: Çıkarsanız ne olur,çıkarmasanız neolur. Sizi ve chp yi herkez biliyor. Cevap Yaz 22 8 Yayından Kaldır
  • necmettin durmaz: tabi chp'den istediğinizi aldınızda ondan başaramayacaksınız Cevap Yaz 20 7 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Oyum ak Parti'nin pkkyla iddifak eden değil mücadele eden adama oyum Cevap Yaz 99 46 Yayından Kaldır
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