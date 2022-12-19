Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna net cevap: 6 lider "Adayımız sizsiniz" derse elbette olurum - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna net cevap: 6 lider "Adayımız sizsiniz" derse elbette olurum

19.12.2022 13:18

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyip istemediği yönündeki soruya ilk kez net bir yanıt verdi. CHP Genel Başkanı, "6 lider 'Adayımız sizsiniz' derse elbette olurum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki tartışmalar hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"6 LİDER ORTAK KARAR ALIRSA ADAY OLURUM"

6 liderin ortak iradesine saygı duyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbette ki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunları kaydetti; (Akşener ve İmamoğlu görüntüsü) İmamoğlu çağrı yaptı Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi.

"ACELEYE GEREK YOK, ZAMANIMIZ VAR"

Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin çalışmamızda yapıyoruz bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.

Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten Doğal olanı şudur: 6'lımasadan birinin belirlenmesi.

"SARAÇHANE ÇAĞRISINI ALMANYA'DA ÖĞRENDİM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezasının açıklandığı gün Almanya'ya ziyaret gerçekleştirerek eleştiriline Kılıçdaroğlu, "Olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmüyordum. Çünkü bu konuda yüzlerce içtihat vardı. Olayı sürekli takip ettim, karar çıkınca da özel uçakla döndüm. İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını Almanya'da öğrendim" açıklamasında bulundu.

"YADIRGANACAK BİR FOTOĞRAF DEĞİL"

Kararının açıklanması üzere İYİ Parti lideri Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitmesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım'ın haksızlığa hukuksuzluğa tepki göstermesini doğal karşılamamız lazım" dedi.

Kararın açıklanmasının ardından Akşener ile İmamoğlu'nun sarılmasını değerlendiren CHP lideri, "Gördüm. Olabilir. Özel mekanlar da Meral abla diye hitap ederdi, yadırganacak bir fotoğraf değil" diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ GÖREVLERİNİN BAŞINDA"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise "Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Saraçhane mitingi sonrası yaptığı "kumpas" çıkışını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi penceresine göre yorumluyor. 16 milyon İstanbullunun iradesine kumpas kuruldu. Asıl kumpas İstanbul'un iradesine" dedi.

"YSK'YA VE YARGIYA GÜVENMİYORUZ"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı'nın açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "YSK başkanın böyle bir açıklama yapması kabul edilemez, doğru değil. YSK'ya güvenmiyoruz, yargıya da güveniyoruz. Seçim güvenliğine dair tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Aday olmak istiyor musunuz?' sorusuna net cevap: 6 lider 'Adayımız sizsiniz' derse elbette olurum - Son Dakika


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