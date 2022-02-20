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Son dakika politika: Ukrayna Savunma Bakanlığı: "20 ihlal var ve 1 asker yaralandı" - Son Dakika

Son dakika politika: Ukrayna Savunma Bakanlığı: "20 ihlal var ve 1 asker yaralandı"

20.02.2022 14:21
Son dakika politika: Ukrayna Savunma Bakanlığı: "20 ihlal var ve 1 asker yaralandı"

Son dakika haberlerine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donbass bölgesinde 20 ateşkes ihlali olduğunu ve açılan ateş sonucu 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donbass bölgesinde 20 ateşkes ihlali olduğunu ve açılan ateş sonucu 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donbass bölgesinde 20 kez ateşkes ihlali yaptığı ve 1 Ukraynalı askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna ordusunun operasyon yürüttüğü bölgede kontrol bizdedir. Rusya tarafından 20 ihlal yapıldı ve bunlardan 18'i Minsk Anlaşması'na da aykırıdır. İhlaller sonrasında 1 askerimiz yaralanmış ve hastanede tedavi altındadır. Birliklerimiz saldırıları bertaraf etmeye devam ediyor. Birlikte zafere! Yaşasın Ukrayna!" ifadelerine yer verildi. - KİEV

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Ateşkes, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Ukrayna Savunma Bakanlığı: '20 ihlal var ve 1 asker yaralandı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: Ukrayna Savunma Bakanlığı: "20 ihlal var ve 1 asker yaralandı" - Son Dakika
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