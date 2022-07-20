Son dakika! Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylar sonrası Paris Emniyet Müdürü görevden alındı - Son Dakika
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Son dakika! Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylar sonrası Paris Emniyet Müdürü görevden alındı

20.07.2022 20:10
Son dakika! Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylar sonrası Paris Emniyet Müdürü görevden alındı

Son dakika haberleri... Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Mayıs'ta Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde patlak veren şiddet olayları ile ismi gündeme gelen Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement görevden alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Mayıs'ta Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde patlak veren şiddet olayları ile ismi gündeme gelen Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement görevden alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Mayıs'ta Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde patlak veren şiddet olayları ile ismi gündeme gelen Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement görevden alındığını duyurdu. Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tavsiyesi üzerine Lallement görevden aldığını ve yerine Fransa Ulusal İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi Başkanı Laurent Nunez'i göreve getirdiğini duyurdu.

Nunez'i Paris Emniyetini çok iyi bilen ve birçok ulusal sorumluluk üstlenmiş deneyimli bir adam olarak nitelendiren Darmanin "İle-de-France sakinlerinin güvenliği önceliğimiz olacak" dedi. Lallement'e de teşekkür eden Darmanin, "Lallement'e son üç yıl içinde Emniyet Müdürlüğünün başında, önemli bir terör tehdidi bağlamında, zor koşullarda yaptığı görevden dolayı saygılarımı sunmak istiyorum. Cumhuriyeti onurlandırdı" dedi.

Darmanin, olaylar için Liverpool'u suçlamıştı

Çıkan olaylardan Liverpool taraftarlarını sorumlu tutan İçişleri Bakanı Darmanin, şiddet olaylarının arkasında büyük bir bilet sahtekarlığı olduğunu aktarmış, yaklaşık 62 bin Liverpool taraftarı tarafından sunulan biletlerin 3'te 2'sinin sahte olduğunu öne sürmüştü. Darmanin, Liverpool'un taraftarlarına elektronik bilet yerine kağıt bilet sağladığını ifade etmiş, bunu "endüstriyel ölçekte büyük bir dolandırıcılık" olarak tanımlamıştı. Stada girişte yapılan ön kontrolde sunulan biletlerin yüzde 70'inin, ikinci kontrolde sunulan biletlerin ise yüzde 15'inden fazlasının sahte olduğunu belirten Darmanin, "Alınan kararların ölümleri veya ciddi yaralanmaları önlediğini bir kez daha söylemek istiyorum" demişti.

Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti

Söz konusu final maçı stada biletsiz girmeye çalışan taraftarlar nedeniyle 35 dakika geç başlamış, polis aralarında çocukların da bulunduğu biletsiz kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti. Çıkan olaylarda 105 kişi gözaltına alınmış, 238 kişi ise gazdan etkilenmişti. - PARİS

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Kaynak: İHA

Liverpool, Paris, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika! Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylar sonrası Paris Emniyet Müdürü görevden alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylar sonrası Paris Emniyet Müdürü görevden alındı - Son Dakika
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