Son seçim anketi yayınlandı: AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 1'e indi - Son Dakika
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Son seçim anketi yayınlandı: AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 1'e indi

30.05.2022 08:07

MAK Araştırma'nın hazırladığı ankette vatandaşlara "Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre AK Parti, yüzde 28.3 oy ile ilk sırada yer alırken CHP, 1.2 puan geride kalarak yüzde 27.1 ile ikinci oldu. Ankette İYİ Parti yüzde 16.1, HDP yüzde 7.8, MHP yüzde 6.6, DEVA yüzde 3.1, Gelecek Partisi ise yüzde 2.8 oy aldı.

MAK Araştırma'nın mayıs ayı anketinde vatandaşlara "Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızların dağılımı ile oluşan tablodaki verilerde kararsız seçmenin önemli oranda muhalefete yakın seçmen olduğu belirtildi.

AK PARTİ BİRİNCİ OLDU

MAK Araştırma'nın anketine göre "Yarın seçim olsa AK Parti'ye oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 28.3 olarak kaydedildi. AK Parti bu oranla ilk sırada yer alırken, CHP az bir farkla ikinci sırada yer aldı.

CHP FARKI ERİTTİ

Ana muhalefet partisi CHP'ye destek vereceğini ifade eden vatandaşların oranı ise yüzde 27.1 olarak ölçüldü. CHP, bu oranla AK Parti'nin yalnızca 1.2 puan gerisinde kaldı.

İYİ PARTİ ÇIKIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Son anketlerde çıkış yapan İYİ Parti, son ankette de yükselen grafiğini sürdürmeyi başardı. Seçimde İYİ Parti'ye oy vereceğini dile getiren vatandaşların oranı yüzde 16.1 olarak kaydedildi. İYİ Parti bu oranla CHP'nin arkasında üçüncü sırada kendisine yer buldu.

MHP, HDP'NİN GERİSİNDE KALDI

HDP'yi destekleyenlerin oranı yüzde 7.8 olarak ölçülürken MHP'nin oranı ise yüzde 6.6'da kaldı. MHP bu oranla HDP'nin gerisinde kalarak beşinci parti oldu.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ'NİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri yüzde 3'e yakın oy aldı. Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, yüzde 2.8 oy alırken Babacan önderliğindeki DEVA Partisi ise yüzde 3.1 oy topladı.

ZAFER PARTİSİ YÜZDE 2'Yİ GEÇEMEDİ

Ülkedeki sığınmacılara yönelik çıkışları ile bilinen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ise yüzde 2'yi aşamadı. Zafer Partisi'nin oyu yapılan son ankette yüzde 1.8 olarak ölçüldü.

İşte paylaşılan ankete ilişkin sonuçlar:

Son anketten dikkat çeken sonuç! AK Parti'nin birinci çıktı, CHP farkı eritti
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Son Dakika Politika Son seçim anketi yayınlandı: AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 1'e indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı: AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 1'e indi - Son Dakika
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