Sen seçimi bilen şirketin araştırması! İşte AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi

Gözler 2023 seçimlerine çevrilmişken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 yılında yapılan son genel seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketi olan ORC, AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy oranlarında yaşanan değişimi araştırdı.

ORC'nin araştırmasına göre; AK Parti'nin 2018 seçimlerinde yüzde 42.6 olan oy oranı ağustos 2021'de yüzde 33.4'e, ağustos 2022'de ise yüzde 27,3'e geriledi. AK Parti'nin oylarında ağustos 2022'de ise hafif bir toparlanma görüldü.

Araştırmaya göre; 2018 seçimlerinde yüzde 10 oy alan İYİ Parti'nin oy oranında ise son 1 yıl içerisinde ciddi bir yükseliş olduğu göze çarptı. Ağustos 2021'de yüzde 12.5 civarında olan İYİ Parti'nin bugün itibariyle oylarını yüzde 22 seviyelerine çıkarması dikkat çekti.