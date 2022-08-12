Sen seçimi bilen şirketin araştırması! İşte AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi - Son Dakika
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Sen seçimi bilen şirketin araştırması! İşte AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi

12.08.2022 12:32
Sen seçimi bilen şirketin araştırması! İşte AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi

Son seçimi en az hata payı ile bilen anket şirketlerinden biri olan ORC, AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yılda oy oranlarındaki değişimi araştırdı. Araştırmadan çıkan sonuca göre; AK Parti son bir yılda yüzde 6 oy kaybederken, İYİ Parti ise oylarını son bir yılda yüzde 10 artırdı.

Gözler 2023 seçimlerine çevrilmişken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 yılında yapılan son genel seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketi olan ORC, AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy oranlarında yaşanan değişimi araştırdı.

Sen seçimi bilen şirketin araştırması! İşte AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi

ORC'nin araştırmasına göre; AK Parti'nin 2018 seçimlerinde yüzde 42.6 olan oy oranı ağustos 2021'de yüzde 33.4'e, ağustos 2022'de ise yüzde 27,3'e geriledi. AK Parti'nin oylarında ağustos 2022'de ise hafif bir toparlanma görüldü.

Sen seçimi bilen şirketin araştırması! İşte AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi

Araştırmaya göre; 2018 seçimlerinde yüzde 10 oy alan İYİ Parti'nin oy oranında ise son 1 yıl içerisinde ciddi bir yükseliş olduğu göze çarptı. Ağustos 2021'de yüzde 12.5 civarında olan İYİ Parti'nin bugün itibariyle oylarını yüzde 22 seviyelerine çıkarması dikkat çekti.

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SON DAKİKA: Sen seçimi bilen şirketin araştırması! İşte AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi - Son Dakika
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