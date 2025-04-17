Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı - Son Dakika
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Politika

Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı

Süleyman Soylu\'dan, Özgür Özel\'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK\'lı yanıtı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye yönelik terör soruşturmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasına, "Devletin bilgi, belge ve soruşturmalarıyla tespit edilen, terör irtibat ve iltisakları dolayısıyla kamu kurumu İBB'de işe alınmaması gereken bu 505 kişiyle ilgili 'siyaseten söyledim' iddiasını ispat etmeyen şerefsizdir" ifadeleriyle cevap verdi.

17.04.2025 19:58
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Eski İçişleri Bakanı, Türkiye Byük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'terör' soruşturmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına "7 soru 7 cevap" başlığıyla karşılık verdi.

"YALANLARA, GERÇEĞİ ÇARPITMA, KAMUOYUNU ALDATMA VE SORUŞTURMANIN ÜSTÜNÜ ÖRTME GİRİŞİMLERİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB ve diğer belediyelere yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmasının ardından kamuoyunun sistemli biçimde yanıltılmaya çalışıldığını belirten Soylu, "Özellikle son dönemlerde miting meydanlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB'ye dair daha önce defalarca dile getirdiğimiz uyarılar, sürdürülen denetim süreçleri ve bunların sonucunda adli makamlara intikal etmiş bulgulara yönelik yalanlarına, gerçeği çarpıtma, kamuoyunu aldatma, suçlamaların ve devam eden soruşturmanın üstünü örtme girişimlerine üzülerek ama şaşırmayarak şahit oluyoruz. Bakanlığımız döneminde yürütülen soruşturmalar sonucunda elde edilen bulgular, istihbarat analizleri, müfettiş raporları ve ilgili diğer resmi belgeler aracılığıyla hem yazılı hem de sözlü olarak kamuoyuyla defalarca şeffaf biçimde paylaşılmıştır. Ancak gelinen noktada, kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanıltılmaya çalışıldığı açıkça görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e rakamlarla sorular ve cevaplar

"GÜVENLİK SORUŞTURMALARI YAPILMADAN İŞE ALINDIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Devletin çeşitli kurumlarının İBB ve bağlı şirketlere yönelik 2019-2021 dönemindeki teftiş yürüttüğünü bildiren Soylu, açıklamasında bu teftişlerde elde edilen bulgulara yer verdi. Soylu, açıklamasında şunları kaydetti: "Toplam 1668 kişiye yönelik terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 1668 kişiden haklarındaki kayıtların işe girişlerine engel teşkil edebileceği değerlendirilen 505 kişiden 484'ünün güvenlik soruşturmaları yapılmadan, dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olup olmadıkları araştırılmadan ve/veya durumları değerlendirilmeden işe alındıkları tespit edilmiştir."

"'SİYASETEN SÖYLEDİM' İDDİASINI İSPAT ETMEYEN ŞEREFSİZDİR"

CHP Genel Başkanı Özel'in mitinglerde 505 kişiyle ilgili, "Süleyman Soylu'ya sorulduğunda 'siyaseten söyledim' dedi" şeklinde gerçekle bağdaşmayan bir iddiayı dile getirdiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti: "Hayal mahsulü yalanlarla Başbakan astıranlar bugün yolsuzluklarını hayal mahsulü iftiralarıyla örtemeyeceklerdir. Tekrar çağrıda bulunuyorum: Devletin bilgi, belge ve soruşturmalarıyla tespit edilen, terör irtibat ve iltisakları dolayısıyla kamu kurumu İBB'de işe alınmaması gereken bu 505 kişiyle ilgili 'siyaseten söyledim' iddiasını ispat etmeyen şerefsizdir. Soruşturma başlar başlamaz apar topar işten çıkarılan 120 kişiye, Diayder soruşturması başlayınca ivedilikle işten çıkarılanlara, Diayder kovuşturması ile mahkum olanlara, terör sebebiyle işten çıkarıldığı için İBB'yi korkaklıkla suçlayıp belediye önünde eylem yapanlara, halen adli makamlarda bulunan dosyaya ve kanuna aykırı işe almaya ilişkin hukuki süreç işlemeye devam edecektir."

Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e rakamlarla sorular ve cevaplar

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 9 Nisan Çarşamba günü Şişli'de düzenlediği mitingde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almıştı. Soylu'nun İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasına ilişkin sarf ettiği sözleri hatırlatan Özel, "3 yıl önce İBB'de 505 terörist var demişlerdi, soruşturma açıldı, birini bile ispat edemediler. Bunun üzerine davalar açılır. 505 değil 1 terörist bile açılmadı" demişti. Özel, ayrıca, "Soylu'ya bu soruldu, 'siyaset olsun diye söyledim' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ponçik Pamuk:
    Yaw he he ..valilikten onay almadan kimse helede belediyeye işçi alamaz.istanbul valisi kim ?kumpascilar 34 27 Yanıtla
  • fatih topaktaş:
    o açıklamayı senin avukatın yapmıştı unuttun sanırım gerçi sen rte hakkında konuştuklarınıda unutun 35 14 Yanıtla
  • 6490203:
    herkes çenesini kapatsın sayın soylu bütün teröritlerin ayakkabı numarasını bilir 28 4 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    sülü zaten şerro 25 6 Yanıtla
  • gezginler:
    halk hizmet güvenlik huzur ve insanca yaşamak istiyor bunlar yuzbinlerce maaş alarak bir birbirine laf söz etmekten başka bir şey yapmıyorlar düşünüyorum da halk bunlara mikrofona konuşmaları için bunları seçmiş oluyor , tüm dünya ülkeleri almış başını gitmiş gidiyor....... bizde anca çene Allah sonumuzu hayır getire 22 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya şu Süleyman denen heriften hiç utanma yok.Oglum senin albümündeki zatlar kimler unutmadık, O. nedenle o kel kafanı pek gösterme deniz feneri gibisin ,bütün aciklarin parlıyor. Deniz fenerleri bazı gemilerin yol göstericidir .Anladın. 14 3 Yanıtla
  • Gk541851:
    poncik Türkiyede belediyeler açıktan personel alırlar belediye başkanlarının bu yetkileri var maaşını belediye veriyor sonuçta valilikten onay felan alınmaz uydurma, işe alacağın personelin güvenlik soruşturmasını ilgili güvenlik koluguna gönderirsin göndermez isen olduğu gibi kabul edersin personeli 12 2 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Soruşturma yapılıp elemanlar alınmış süleyman soylu hiç kimse sizin dediğinize inanmaz bundan size ekmek çıkmaz öyle bir durum olsaydı çoktan soruşturma açılırdı 9 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    fotoda bile parliyor kafasi Soylu Beyin.. sac ekimi oneririm kendisine.. 5 1 Yanıtla
  • Elisa21:
    SULTAN SÜLEYMAN ANASI BABASI BELLİ OLMAYAN LARA CEVAP VERECEK DEĞİLSİN BIRAK BİC KUTULARINI HIRSIZ LARI 0 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı - Son Dakika
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