Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi

05.05.2022 23:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan gerilime Sedat Peker de katıldı. Peker, konuyla ilgili Sinan Oğan, Cemal Enginyurt, Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu isimlerin tweetini kendi sayfasında paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki sözleri tartışmaya neden oldu. Bakan Soylu, Özdağ'a yönelik "Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur." ifadelerini kullanırken, Özdağ'ın Soylu'ya yanıtı da sert oldu. Soylu ile Özdağ arasındaki tartışmaya hakkında suç örgütü liderliğinden yakalama kararı bulunan Sedat Peker de katıldı.

BAKAN SOYLU: OPERASYON ÇOCUĞUDUR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" dedi.

ÖZDAĞ: BENİ KAPININ ÖNÜNDE BEKLE

Özdağ, Soylu'nun açıklamaları sonrası sosyal medyadan "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." notuyla bir video yayınladı. Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullanan Özdağ videoda, "Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum!" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMAYA SEDAT PEKER'DE KATILDI

Soylu ile Özdağ arasındaki gerilim devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve 'sosyal medya araçlarını kullanması kısıtlanan' Sedat Peker, Twitter'da konuyla ilgili atılan tweetleri retweetledi. Önce Özdağ'ın konuşmasını retweetleyen Peker, daha sonra Sinan Oğan, Cemal Enginyurt, Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu isimlerin tweetini paylaştı.

Sedat Peker'in retweetlediği tweetler:

Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasındaki polemiğe Sedat Peker de dahil oldu! Paylaşımlar üst üste geldi
Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasındaki polemiğe Sedat Peker de dahil oldu! Paylaşımlar üst üste geldi
Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasındaki polemiğe Sedat Peker de dahil oldu! Paylaşımlar üst üste geldi
Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?" Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz Soylu'dan Özdağ'a yanıt: Hayvandan aşağı bir adamdır, Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur
YORUMLAR
500

Sedat Peker, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi - Son Dakika


Son Dakika
23:45 Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi
23:44 Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum
23:42 İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro
23:39 AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:58 İsrail'de baltalı iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
22:54 Bakan Süleyman Soylu canlı yayında tarih verdi! Otoyollardaki hız sınırı 140 km'ye yükseliyor
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
22:14 Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu
21:58 Ümit Özdağ, "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'ı reddetti: Gelme, tek gideceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 00:07:10. #1.11#
SON DAKİKA: Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement