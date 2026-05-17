Şehit Polisler İçin Ömer Çelik'ten Başsağlığı
Şehit Polisler İçin Ömer Çelik'ten Başsağlığı

17.05.2026 18:23
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tekirdağ'da çıkan silahlı çatışmada şehit olan 2 polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sözcü Çelik yayımladığı başsağlığı mesajında, "Çok üzgünüz. Milletimizin başı sağolsun. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç milletimizin huzuruna ve güvenliğine kastedenleri engellemeye çalışırken çıkan çatışmada şehit oldular. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:07:11.
