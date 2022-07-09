Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe'den istifa kararı - Son Dakika
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Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe'den istifa kararı

09.07.2022 17:20
Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe'den istifa kararı

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurdu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurdu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından ülkede sokaklar karışmıştı. Bugün bir araya gelen binlerce kişinin, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basmasının ardından Başbakan Wickremesinghe istifa kararı aldı. Başbakan Sözcüsü Dinouk Colombage, Wickremesinghe'nin parti liderlerine yeni bir hükümet üzerinde anlaşmaya varıldığında istifa edeceğini söylediğini açıkladı. Parlamentodaki muhalefet partileri ise, tüm partilerden oluşan bir hükümet kurmak için çalışmalarına başladı. Samagi Jana Balawegaya Partisi Milletvekili Rauff Hakeem yaptığı açıklamada, meclisteki siyasi parti liderlerinin bir araya geldiğini ve Rajapaksa ile Wickremesinghe'nin istifa etmelerini talep etmeye karar verdiklerini söyledi. Hakeem ayrıca, parlamento başkanının geçici devlet başkanı olarak görevi devralması ve geçici bir hükümet üzerinde çalışması gerektiği konusunda da fikir birliğine varıldığını bildirdi.

İstifasını bu sözlerle duyurdu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe ise, "Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim" ifadelerini kullandı.

Göstericiler Devlet Başkanı Rajapaksa'nın istifasını istiyor

1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü Sri Lanka'da hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen ve ekonomik krizi protesto eden göstericiler, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor.

Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle muhalefetin artan baskısının ardından 9 Mayıs'ta Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, boşalan başbakanlık koltuğuna Wickremesinghe'yi atamıştı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen edilen ülkede orduya kanunları çiğneyenlerin, yağma ve vandallık yapanların görüldüğü yerde vurulması emri verilmişti.

Sri Lanka hükümeti mayıs ayında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım talep etmişti. Ülke yönetimi, IMF ile kurtarma paketine ilişkin yürütülen müzakerelerin sonucunu bekleyene kadar bu yıl geri ödenmesi gereken milyarlarca dolarlık dış borcun ödemesini askıya aldığını duyurmuştu. Ülkenin 2026 yılına kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödeme yapması gerekiyor. - COLOMBO

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe'den istifa kararı - Son Dakika

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